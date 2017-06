Profesionales de la Unse profundizan las investigaciones sobre el arsenicismo

Fotos SISTEMA. El ingeniero Héctor Paz junto al licenciado Ángel Storniolo muestran el filtro desarrollado por la Facultad.

La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a través de su Departamento Académico de Geología y Geotecnia, continúa con las investigaciones tendientes a encontrar paliativos al grave problema del arsenicismo en varios puntos del territorio provincial.

El decano de la Facultad, ingeniero Héctor Paz, y el director del Departamento Académico de Geología y Geotecnia, licenciado Ángel del Rosario Storniolo, se refirieron al problema que representa en la provincia el alto contenido de arsénico en el agua, y a los trabajos que se realizan en los laboratorios de la casa de estudios, y en el terreno.

"Santiago del Estero no tiene arsénico donde no hemos hecho análisis. Arsénico hay en toda la provincia. La cantidad es el problema, entonces el desafío es lograr un agua que esté dentro de los cánones de concentraciones de arsénico acordes a lo que recomienda el Código Alimentario Argentino (CAA) y la Organización Mundial para la Salud (OMS), hoy", sintetizó el licenciado Storniolo.

El profesional comentó que la OMS marca 10 microgramos por litro y el CAA tenía 20 microgramos por litro, pero por estar adherida la Argentina a la OMS, tiene que corregir esos valores, y que "en todas las provincias se está trabajando en ver la concentración de arsénico en sus aguas, para fijar un criterio para determinar un valor recomendado, que calculo será por encima de lo que recomienda la OMS".

Respecto del trabajo que realiza la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías a través de su área, Storniolo relató: "La Unse primero estudió sobre el origen del arsénico en las aguas de Santiago del Estero, allá por el 98, y definimos que el arsénico que es como resultado de los sedimentos de cenizas volcánicas ocurridos en el período andino con la formación de la Cordillera de los Andes".

"Después se hizo una valoración de concentración de arsénico en el cono aluvial del Dulce, y en una tercera fase, hemos visto cómo solucionar el problema, porque uno no puede ir a plantearle a la gente del interior que no tome el agua porque tiene arsénico, si no le lleva una solución, entonces buscamos una fuente alternativa para tratar de remediar el problema en la casa del propietario, sobre todo del poblador rural disperso, con algún método de remoción de arsénico que sea poco tecnológico, para que lo puede manejar, y económico, y que aporte una solución real", precisó.

Consideró que a su criterio y por sus años de experiencia, "no hay un método que solucione el problema, lo que hay que hacer es ir al lugar donde está el problema, hacer una evaluación y probar métodos y el que mejor se adecue, dejárselos", y recordó que en el país hay muchos investigadores que han trabajado en el desarrollo de algunas metodologías.