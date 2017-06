Enrique Martínez Ossola asumiría en agosto como obispo auxiliar de Santiago

Fotos ELEGIDO. El papa Francisco nombró como obispo auxiliar de Santiago al Pbro. Enrique Martínez Ossola.

El papa Francisco nombró obispo titular de Acquapendente y obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago del Estero al presbítero Enrique Martínez Ossola, cordobés de 65 años, perteneciente al clero riojano, actualmente vicario general de la diócesis de La Rioja. De esta manera, el obispo de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic Iglic, tendrá un nuevo pastor que lo ayudará en su misión evangelizadora.

La información del nombramiento fue publicada en forma simultánea en Roma y en Buenos Aires. Aquí lo hizo el nuncio apostólico monseñor Emil Paul Tscherrig, a través de la Agencia Informativa Católica Argentina (Aica).

En diálogo con EL LIBERAL, el padre Enrique Martínez Ossola se mostró contento y confiado en esta nueva misión que emprenderá próximamente.

"Santiago tiene una rica tradición folclórica, sé que voy a un lugar que tiene su historia y trayectoria. Soy profundamente respetuoso de todo eso. Voy con confianza en Dios. No es una cosa que yo haya buscado, inclusive cuando me llamó el secretario del nuncio diciéndome que me quería ver, me puse a pensar que podría nombrarme obispo y pensaba dónde me iba a tocar. Cuando llegué a la Nunciatura me dijeron que iba a ser obispo auxiliar de Santiago del Estero y me tranquilizó el hecho de ir como auxiliar porque puedo ir tomando experiencia, ya hay una Iglesia que está en marcha y un obispo que está trabajando. Entonces, uno tiene que llegar y ver qué hay que hacer y ponerse a trabajar", expresó el padre "Quique", como le gusta que lo llamen.

La fecha de la ordenación como obispo aún no está confirmada, tampoco su arribo a la provincia, todo dependerá de las agendas diocesanas. "Tenemos que ver todo el protocolo de ordenación. Tengo un plazo de tres meses (para llegar a la provincia y hacerse cargo de su designación). El martes me voy a reunir con el obispo de aquí (monseñor Marcelo Colombo, de La Rioja) y monseñor Bokalic", expresó Martínez Ossola.

Sobre el obispo de Santiago del Estero dijo: "Lo conozco desde que era seminarista. Estuve presente cuando formuló sus primeros votos".

Misión

En cuanto a su trabajo en nuestra diócesis, el sacerdote se mostró entusiasta y dijo que se pondrá al servicio de los santiagueños.

"Estaré en lo que haga falta. Un sacerdote está un poco para todos, para los enfermos, para los más necesitados. Como cura párroco he trabajado con carismáticos, grupos de oración, con tareas de Cáritas, con el movimiento de la cultura. Con todo lo que signifique un espacio que permita alcanzar a Dios, ahí estoy", dijo.

También resaltó que fortalecerá "el contacto con las personas" con el sacramento de la reconciliación.

"Ya iremos viendo allá en lo que haga falta acompañar y fortalecer. No tengo un proyecto personal de decir quiero hacer tal cosa. Siempre a donde he ido, he visto para qué lado van, qué cosas hay que potenciar, corregir y trabajar con un profundo respeto y comprensión por la gente, sobre todo escuchando mucho. Soy un hombre de escucha, para orientar y aconsejar cuando es necesario", describió el padre Enrique.

Comentó además que ha pasado por Santiago, pero no conoce la provincia en profundidad: "Tengo algunos conocidos ahí, como el padre Raúl Llugdar, que era mi compañero en el seminario. Estoy muy contento porque ahora nos vamos a reencontrar. De alguna manera, Santiago del Estero será ahora mi tierra, mi hogar, mi gente y estaré al servicio de todos", subrayó.

En cuanto a su llegada dijo "voy a apurar un poco las cosas, tal vez en agosto ya voy a estar ahí", concluyó el sacerdote.