Anunció la construcción del jardín de infantes anexo al establecimiento primario

20/06/2017 -

La gobernadora comentó a la comunidad educativa, que tras recorrer las "instalaciones de este flamante edificio que desde hoy cobija 111 alumnos", estaba "en condiciones de anunciar que el Jardín de Infantes, anexo Nº 162, "Pockoy Sinchi", que se encuentra funcionando en la capilla".

"Dentro muy poco tiempo vamos a comenzar a construir la obra para que tenga edificio propio", añadió.

Claudia de Zamora confesó la emoción que sintió "por haber visto la promesa de Lealtad de los chicos de cuarto grado, como también la jura de nuestra enseña patria por los cadetes de policía y creo que ese es el mejor homenaje que nosotros podemos brindar a la memoria de Manuel Belgrano, que nos dejó esa conducta intachable como hombre, político, como militar y sobre todo como patriota, el ejemplo que hoy nos inunda de alegría". "También decía que sin educación no podemos ser más de lo que somos. Yo estoy segura de que los santiagueños podemos ser todo los que nos propongamos ser", completó.

En tal sentido, reiteró: "Siempre vamos a actuar con un fuerte compromiso social, eso significa antes que nada mirar a los que más lo necesitan y no dudo que los que más lo necesitan son las pequeñas comunidades como ustedes, que no existan diferencias de posibilidades y más cuando de la educación de nuestros niños se trata. Así que para eso sigan contando con esta gobernadora".

Sobre las obras que se están inaugurando resaltó la "línea de baja tensión con una extensión de 1.100 metros con transformador y que esto va dotar de energía eléctrica a muchas familias de la zona" y también a un pozo de agua de la Diosse".

Al finalizar, la titular del Poder Ejecutivo expresó: "La verdad que en esta mañana fría y cálida a la vez por el afecto que me han brindado no me queda más que felicitarlos a los docentes y a la comunidad y que tengan un feliz Día de la Bandera Nacional".