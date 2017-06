"Moti": "Fui al baño, vi el cuchillo en la mesa y no recuerdo más nada"

Fotos LLANTO. "Moti" volvió a estallar en llanto ayer, ante los funcionarios.

"Me desperté de madrugada. Fui al baño, salí y vi el cuchillo en la mesa y no me acuerdo más nada". Tal cual lo adelantó EL LIBERAL lo dijo al ampliar la indagatoria Remigio "Moti" Roldán, quien mató de 3 puñaladas a su esposa Natalia Fernández, en Nueva Francia.

Asistido por la defensora oficial, Roxana Cejas, "Moti" habría señalado: "Esa noche, ella se fue a dormir temprano. Yo, más tarde. De madrugada desperté y me fui al baño. Volví y vi un cuchillo en la mesa. No sé más nada. Sólo sé que desperté en la policía".

En cuanto a su cotidianeidad, "Moti" habría manifestado que no había problemas en la relación, trascendió.

"Estuvimos juntos como 20 años. Ambos, diabéticos. Ella hacía quesillo y yo chorizos que vendíamos. Ese día ella se fue al médico y yo llevé a mi hija menor a la escuela y la busqué por la tarde".

En su extenso relato, el femicida no desnudó alguna crisis con la víctima, acentuándose con ello el porqué de tamaño desenlace.

Ahora, la fiscal Aída Farrán Serlé prepara todo para pedir la prisión preventiva del sujeto (quizá mañana) y en dos meses, la clausura y elevación a juicio.