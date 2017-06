Preso por humillar y golpear a su ex pareja mientras bañaba al hijo

Fotos FISCALÍA. Carola Olivera dispuso, urgente, la aprehensión del sujeto. Ya tendría una condena en suspenso. Previous Next

20/06/2017 -

Un individuo fue detenido en Añatuya, General Taboada, sospechoso de irrumpir en la casa de su ex pareja, con quien tiene tres hijos, insultarla y provocarle graves heridas en el rostro, golpeándola contra los azulejos del baño.

Según la causa que timonea la fiscal Carola Olivera, el incidente sobrevino en una casa del Bº La Leñera. Allí, una joven, de 23 años, fue atacada por su ex (de 27 años) procedente del Bº La Merced. Mientras ella bañaba al pequeño de un año, ingresó el personaje, con quien acaba de terminar una relación que se había extendido por 5 años.

Lo primero que hizo el visitante fue insultarla frente a sus hijos. Luego, la tomó del cuello y cabellos e hizo golpear el rostro contra la pared del baño. La mujer quedó con la nariz sangrando y su ex huyó presuroso de la casa.

Luego, la víctima denunció que no es la primera vez que su ex la agrede. "Siempre me pega, amenaza con matarme y que se llevará a los chicos", señaló la mujer.

Una hora después, personal de la Fundación Haciendo Camino auxilió y trasladó a la jovencita a la Comisaría de la Mujer Nº 4. Radicó la denuncia y fue asistida en el Hospital Zonal. Alertada, la fiscal Carola Olivera ordenó la aprehensión del sujeto, medida que cumplió personal de la Sección Robos y Hurtos de la Departamental Nº 13.

El imputado presenta antecedentes por robo calificado. Ya habría sido condenado (en juicio abreviado) a tres años de prisión en suspenso por robo calificado en poblado y en banda.