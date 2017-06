"Cuanto más solidarios seamos, más rápido vamos a poder erradicar los ranchos precarios"

Fotos REGOCIJO. Los beneficiarios se mostraron emocionados y agradecidos hacia la titular del Poder Ejecutivo.

Durante su estancia en Alhuampa, la mandataria provincial Dra. Claudia de Zamora, junto con el ministro de Desarrollo Social, Hugo Ángel Niccolai, efectivizaron la entrega de las llaves de las flamantes viviendas sociales.

El acto fue en la casa del beneficiario Oscar Mendoza, quien junto con su familia le comentaron a la Gobernadora, que ellos mismos construyeron la vivienda social con los elementos aportados por el Gobierno de la provincia y le transmitieron su gratitud por haberles brindado un techo digno para su familia. En un momento, la Dra. Claudia de Zamora y la familia compartieron unos minutos en el comedor de la vivienda, donde la esposa de Oscar Mendoza le agradeció por este programa de viviendas sociales y la emoción lo embargó hasta el llanto.

Todos los beneficiarios se mostraron emocionados y agradecidos hacia la titular del Poder Ejecutivo. La gobernadora se dirigió al antiguo rancho donde recomendó "derribar los ranchos. Esto se debe realizar una vez terminada la vivienda, para evitar el flagelo de mal de Chagas y sobre todo para el cuidado de ustedes, para que puedan vivir con una mejor calidad de vida", señaló la Dra. Claudia de Zamora.

Se refirió al programa de viviendas sociales: "Para los que no saben, quiero contarles que este programa tiene como eje fundamental, en la gestión de Gobierno, a través de los cuales queremos erradicar 50.000 mil viviendas rancho y precarias en zonas rurales y 20.000 viviendas ranchos en zonas urbanas y para eso estamos trabajando al lado de los intendentes, comisionados municipales, organismos no gubernamentales, a los cuales convoco nuevamente para se sumen a este proyecto, a este programa para que lo conozcan porque es la única manera que si trabajamos todos juntos, vamos a poder llevar dignidad a nuestra familias, comenzando por los más necesitados. Esa dignidad a través de familias, que no las construimos en cualquier lugar sino en el lugar de sus afectos de sus raíces, donde ustedes han nacido, donde se han criado y donde quizás quieran pasar el resto de sus vidas. Además de dar la vivienda digna y erradicar los ranchos, también queremos combatir ese gran flagelo que tenemos los santiagueños que es el mal de Chagas". Señalo: "Es un programa de autoconstrucción, donde el Estado les brinda los medios, para que puedan adquirir los materiales y ayudas para aquellos que puedan hacerlo por sus propios medios y dar una ayuda a los que no lo pueden hacer como a parientes, amigos, vecinos o alguno que tenga una discapacidad, porque este programa se trata también de solidarizarse y abrir el corazón para el hermano que más lo necesita y cuanto más solidarios seamos, más rápido vamos a poder erradicar los ranchos.

También quiero contarles que somos unas de las pocas provincias que tiene equilibrio económico y financiero, que no tenemos endeudamiento y que por lo tanto los recursos del Estado para este programa están y van seguir estando hasta que no quede ningún rancho en Alhuampa, en zonas cercanas y en toda la provincia".