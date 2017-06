Diego: "A la hora de elegir me quedo con Tévez"

Fotos VISIÓN. Diego dijo que la comparación entre Tévez y Riquelme es "absurda" porque los dos hicieron felices a Boca.

20/06/2017 -

Diego Maradona eligió a Carlos Tévez por encima de Juan Román Riquelme entre los ídolos de Boca Juniors, aunque la comparación le resultó "absurda" porque ambos hicieron felices a los hinchas con sus goles y logros.

"Cada uno tiene sus gustos. Román nos dio mucho, pero a la hora de elegir me quedo con Tévez. No es en detrimento de lo que hizo Riquelme. Los dos jugaron en Boca y nos hicieron felices, esto tiene que pensar el hincha, no dejarse llevar por un periodista, porque el dinero que le ofrecieron a Tévez desde China para dejar Boca seduce a cualquiera", afirmó Maradona en entrevista con TyC Sports.

"Es absurdo esa comparación, pero pasa porque vivimos con la comparación a flor de piel. No vemos el partido por comparaciones. No disfrutamos. Tévez siempre fue mi preferido y no me cabe la menor duda que si hay un jugador del pueblo es él, otros ‘pechos fríos’, no", afirmó Diego.

Maradona, reconocido hincha de Boca, también opinó sobre el rendimiento del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto que está a un paso de consagrarse campeón del fútbol argentino.

"Es un campeonato donde Boca no jugó bien, Guillermo tenía que poner mano dura porque no se puede pasar por la zozobra que nos dejó el 1-1 con Patronato. Esos partidos hay que ganar 1-0 e irse, pero dejar los tres puntos en casa. Quizás ahora los muchachos se suelten más", consideró.

Maradona también elogió al delantero y goleador del campeonato Darío Benedetto. "Me gusta, en vez de llevar a (Mauro) Icardi hubiese llevado a Benedetto a la Selección. Encima sacar al ‘Kun’ (Sergio Agüero) para poner a Icardi... pero la lista de Sampaoli la hizo (Juan Sebastián) Verón", aseveró Diego.

Finalmente, Maradona se refirió al ex defensor de Boca, el colombiano Jorge Bermúdez, quien criticó a Tévez por su transferencia al fútbol chino: "Yo lo creía un señor a Bermúdez, pero se le escapó la tortuga renga. No se puede meter en un debate así. Él hace sólo fútbol y hace mil años que no le hacen una nota. Habrá querido aprovechar lo de Tévez para que le den una nota. Ya no es un señor para mí, tiene que cerrar la boca".