Maradona salió a criticar a todo el mundo y en especial a Sampaoli

Fotos CON DUREZA. Diego Maradona no tuvo pelos en la lengua y repartió criticas para destacadas personalidades del fútbol argentino y mundial.

20/06/2017 -

Diego Maradona criticó con duros términos al entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, sobre quien opinó que "no sabe más" de fútbol que su antecesor Edgardo Bauza, en una declaración pública en la que repartió cuestionamientos para Juan Sebastián Verón, Claudio Tapia, Daniel Angelici y el presidente Mauricio Macri.

"A mí, Sampaoli me falseó. Me llamó, me dijo que me iba a hacer un homenaje en Sevilla, que me quería conocer y cuando asumió en la selección no me llamó nunca más. Estoy muy enojado con Sampaoli", manifestó Maradona en diálogo desde Dubai con TyC Sports.

"Sampaoli no sabe más que Bauza, pero lo firmo ya. A Sampaoli le tiras la pelota y te la devuelve con la mano", agregó el ex número 10 con el seleccionado argentino de fútbol.

Maradona, campeón del mundo en México 1986, luego se dirigió a cámara y lanzó el siguiente mensaje destinado al actual entrenador de la Argentina: "Sampaoli, en el fútbol está todo inventado. Lo vi con (Carlos) Bilardo, con (Alfio) Basile, pero esa gente tiene mucha más experiencia que vos. En vez de reunirte con (Mauricio) Macri, reunite con (César) Menotti. Todo muy lindo con el Presidente, pero cuando la gente va a comprar carne se acuerda de Macri y Sampaoli".

Al mismo tiempo, Maradona apuntó contra Juan Sebastián Verón, próximo director de Selecciones Juveniles de la AFA, como el ideólogo de la lista de convocados de los partidos amistosos ante Brasil y Singapur del 9 y 13 de junio pasado, que marcaron el debut de Sampaoli en el seleccionado argentino.

"Salí para hablar con él 20 minutos en Croacia, cuando la Argentina se jugaba la Copa Davis, y me perdí varias cosas de la serie. Encima, Verón le hizo la lista. Que Verón mejor haga una lista de Inglaterra y no de la Argentina", enfatizó. El ex DT del seleccionado argentino de fútbol (2008-2010) continuó luego con los dardos hacia Sampaoli: "Hay que ver bien cuando uno contrata. Ojalá sea mentira eso del contrato de cinco años. Voy a hablar con (Claudio) Chiqui Tapia sobre eso. Lleva ocho entrenadores con él a la selección y hay que ver lo que gana con respecto a lo que ganaba Bauza".

Maradona confirmó una próxima reunión con el presidente de la Fifa, el suizo Gianni Infantino, para hablar sobre la situación del fútbol argentino, en especial con los manejos en el seleccionado argentino. "Le voy a decir las cosas malas que se están haciendo en la AFA, porque darle toda esa cantidad de dinero y dejar que te meta un equipo de fútbol sala en la cancha me parece una estupidez enorme", señaló.

"Si llevo ocho técnicos a la AFA me voy a hacer una siesta, me parece una barbaridad. Gente que creía coherente como Tapia, (Daniel) Angelici, y que estuvieron en casa, me vendieron otra historia. Que no sean tan ingenuos y le dan tanta cabida a este tipo que, si no fuese porque ganó la final en Chile (Copa América 2016), no lo conocía ni la familia".

Más críticas

Maradona, quien firmó contrato con Al-Fujairah de Emiratos Árabes Unidos como nuevo entrenador, también criticó la ausencia del delantero Sergio Agüero en los últimos dos partidos de la Argentina y arremetió una vez más contra Mauro Icardi.

"El ‘Kun’ le da mucha velocidad al equipo, es más eléctrico, pero esto me duele tanto, porque por darme una cachetada a mí, porque mano a mano no se atreve (en referencia a Verón), llaman a Icardi. Esto va en contra de lo que pienso y parece que están pendiente de lo que dice Maradona y no de lo que hay que poner en la cancha", señaló el ex jugador de Barcelona de España y Nápoli de Italia.

En otro orden, Maradona lanzó una nueva crítica, pero esta vez al defensor brasileño Dani Alves quien lo comparó con Lionel Messi y no lo puso "como un ejemplo" para los jóvenes: "Dani Alves es un boludo. Mi hija Dalma hizo una carta muy correcta para responderle, pero yo soy más cortante".