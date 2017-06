Coleoni: "Tenemos que resolver dentro de la cancha el partido"

20/06/2017 -

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, dejó un claro mensaje en la previa del partido de esta tarde ante Crucero del Norte.

"Tenemos un partido vital para sumar. Estamos obligados a ganar y trabajamos para que, dentro de esa obligación, tengamos una manera de jugar y poder plasmar, en el resultado, lo que genera el equipo",sostuvo el "Sapito", en diálogo con Noticiero 7.

Al referirse al karma que tiene Central de merecer y no poder concretar, dijo: "Intentamos poder cerrar los partidos. Generalmente fuimos superiores a nuestros rivales, a veces mucho, a veces poco, pero siempre superiores. Pero con merecimientos no se gana. No nos cabe la palabra merecimiento, tenemos que resolver dentro de la cancha el partido de alguna u otra manera para sumar".

"Lo importante es que dependemos de nosotros. Los resultados un poquito se acomodaron porque, a pesar del empate, sumamos un poquito más de otros equipos que les tocó perder. Ojalá podemos regalarle un triunfo a la gente que tanto lo necesitamos", agregó.

Por último, contó cómo piensa el partido que se viene. Y dejó en claro que no va a cambiar la forma de jugar que tiene su equipo.

"No vamos a cambiar la manera de jugar, más allá del rival que sea. Siempre trabajamos el partido con una presión constante e intensa, tratando de provocar el error, llegar por afuera. Tenemos que jugar una final como las que venimos jugando", concluyó.