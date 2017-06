Alejandro Sanz recibirá el premio "Persona del Año" de los Latin Grammy 2017

20/06/2017 -

El cantautor español Alejandro Sanz, recibirá un tributo como "Persona del Año 2017" durante una gala que se realizará en la ciudad estadounidense de La Vegas, el próximo 15 de noviembre, informó la Academia Latina de la Grabación. Sanz, ganador de tres premios Grammy y 18 premios Grammy Latinos, será homenajeado por su arte y sus importantes contribuciones filantrópicas a organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Greenpeace, entre otras, señaló la organización. El creador e intérprete de éxitos como "Corazón partío" se declaró "feliz e ilusionado de poder vivir lo que va a ser una noche emocionante rodeado de amigos y compañeros" en el Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, según un comunicado de la Academia, con sede en la ciudad de Miami. "He participado de alguna de estas galas como invitado y es un evento muy especial dentro de las celebraciones alrededor de los Latin Grammy. Agradecido y deseando que llegue el momento para descubrir todas las sorpresas", dijo el cantautor. Sanz será celebrado en un homenaje con la interpretación de algunas de sus canciones, las cuales serán entonadas por sus colegas. El año pasado fue Marc Anthony el seleccionado para este reconocimiento, el cual celebró dándole un beso en la boca a su ex Jennifer Lopez.