A Kämpfer el embarazo la volvió fanática de la chocotorta

20/06/2017 -

Agustina Kämpfer (36) transita los cinco meses de gestación de su primer hijo, fruto de su relación con Agustín Badaracco, el amigo de toda la vida con quien decidió quedar embarazada. La panelista de "Cortá por Lozano" y ex de Jorge Rial reveló algunos antojos: "A veces, cuando estoy en maquillaje, le pido a alguien que vaya al bar y me compre una porción de chocotorta, o si tengo sed corren a traerme agua’, dijo y agregó: "Me doy el permiso de tomar mucha chocolatada y comer gomitas. Estoy con hambre todo el tiempo", completó.