"Me conquistó su música y todo su romanticismo

20/06/2017 -

El musical "Jekyll & Hyde", protagonizado por el barítono Juan Rodó y con la actuación de Raúl Lavié, llegará a Santiago el próximo 2 de julio para ser presentado en el teatro 25 de Mayo. En una entrevista exclusiva, Rodó habló con EL LIBERAL sobre por qué tuvo que esperar 18 años para llevar a escena este musical que es un éxito en Broadway.

¿Qué expectativas tienes para esta gira nacional con el musical Jekyll & Hyde?

Tengo todas porque es un evento muy importante. Es que se trata del primer musical auténtico de Broadway que sale de gira. Va a ser una aventura interesante. Con todo lo que hemos hecho hasta ahora, en Buenos Aires, yo tengo toda la expectativa que me suceda lo mismo cuando recorra mi país con esta obra donde la gente morirá de emoción, de sorpresa y de fascinación. Es el mejor trabajo que yo he hecho, hasta ahora, en teatro. La gente dice esto es superior a Drácula, y mirá que hay que superar a Drácula. Cuando salgo a la calle, la gente me dice: ‘Esto superó a Drácula. Creíamos que Drácula era lo más alto que habías logrado’. Que te digan esto es mucho, es como realmente importante.

¿Sólo la historia de Jekyll & Hyde te fascinó o hubo otros elementos que también te llevaron a esperar 18 años para poder ponerla en escena?

Fue el personaje doble que me pareció una propuesta teatral tan interesante, y sobre todo la música, la música que me enamoró. A Jekyll & Hyde lo conocí no viéndolo. Nunca lo pude ver en vivo. Hace 18 años no existía ni Youtube. Yo, tenía solamente un CD que alguien me había regalado porque había viajado a Broadway. Escuchaba la música en el coche. Me acuerdo que cantaba las canciones como si estuviese soñando e imaginando la historia, imaginando algo que nunca había visto. Yo me enamoré así, sin verla. Fue como un amor, ni siquiera a primera vista, a primera escucha. La obra me conquistó por su música, por su romanticismo.

¿Buscas convertir a Jekyll & Hyde en un clásico como lo has logrado con Drácula?

Después de la gira nacional, que terminará a mitad de año, va a tener un reposo, pero creo que Jekyll & Hyde va a volver. No sabemos si volverá en el 2018 o en 2019, pero Jekyll & Hyde va a volver porque la queremos instalar como un clásico en nuestro país. Tiene los elementos para serlo.

¿Qué se siente estar al lado de Raúl Lavié?

Ese fue mi segundo gran premio inesperado. Es un honor trabajar con semejante monstruo de la cultura, de la música nacional, y aparte un gran compañero con el cual, todos los días, estamos compartiendo experiencias. Nos enseña con su ejemplo, con su abnegación al trabajo y con su buen humor. Es el mejor compañero que he tenido en mucho tiempo. Lavié es una bellísima persona.