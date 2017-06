Todo lo que no se vio en la gran noche de la televisión

Fotos Marcelo Tinelli se llevó el premio de Mejor Conductor, además el de Producción y Reality, por ShowMatch, pero estuvo en foco por su posible cruce con Ortega, el ex de su mujer.

20/06/2017 -

La reunión de todas las estrellas de la televisión en un mismo salón tuvo como resultado una noche repleta de chimentos, y los Martín Fierro 2017 no fueron la excepción a la regla.

Una de las presencias más sorpresivas fue la de Sebastián Ortega, quien no asistía a la entrega desde su separación de Guillermina Valdés. Pero este año, el productor dijo presente junto a su novia, la modelo Carla Moure, a quien le dedicó el Martín Fierro de Oro por "El Marginal".

Obviamente, todas las miradas estaban puestas en un posible cruce del hijo de Palito con Marcelo Tinelli. Pero la encargada de descomprimir la tensión fue la propia Guillermina, quien cruzó el salón para acercarse a saludar a Sebastián, papá de sus tres hijos mayores.

Tinelli y Sebastián Ortega no fueron los únicos protagonistas de los "casi cruces" tensos. Gloria Carrá, nominada por su labor en "Silencios de familia", no sólo llamó la atención por su cambio de look (dejó atrás su rubio por un castaño) sino también porque en el salón también se encontraba su ex, Luciano Cáceres. Los actores no terminaron su relación en los mejores términos y se evitaron toda la noche.

Los más divertidos

Sin dudas, Susana Giménez y Marley, quienes llegaron juntos y se mostraron súper compinches, fueron los más graciosos. No sólo charlaron durante toda la entrega sino que bromearon con los demás invitados.

Susana incluso "retó" al aire a Marcelo Tinelli por llegar tarde al Hilton cuando subió a recibir su galardón especial por los treinta años de su ciclo. Además, la diva contó que su regreso televisivo estaba pautado para esa noche, pero que cambió la fecha debido a la entrega.

Carolina "Pampita" Ardoahin lució impactante, enfundada en un vestido blanco de Saiach, y se ganó el título de la más linda de la noche.

Pero la jurado de ShowMatch también tuvo su momento "incómodo" ya que en el salón se encontraba Nacho Viale, su exnovio, junto a su nueva novia Lucía Pedraza.

Hubo muchas parejitas en la noche del domingo, pero una se llevó el premio a los más mimosos: Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi, quienes se besaron apasionadamente sin importar las cámaras ni las miradas curiosas de los demás invitados.

Marley vivió un Día del Padre muy especial en los Martín Fierro y contó que incluso se saludó con el marido de la mujer que dará a luz a su hijo.