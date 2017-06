Mercedes Ninci y Luis Ventura protagonizaron un fuerte cruce en la gala

20/06/2017 -

Ninguno de los dos perdió el control en el fuerte contrapunto que protagonizaron, aunque ni Luis Ventura ni Mercedes Ninci se movieron un ápice de su postura original. Para comprender el conflicto hay que remontarse a casi tres años, cuando se difundió la noticia del embarazo de Fabiana Liuzzi , con quien el periodista -por entonces panelista de Intrusos- tuvo a su hijo menor, Antonio (3).

Según dijo Ventura, en 2014 Mercedes habría asegurado que pesaba una denuncia penal por paternidad sobre él.

En el cara a cara, Ninci tiró la primera bomba: "Ningún saludo con Ventura, porque dijo que la mitad de las primicias que doy son mentira. Vos sabés que son ciertas". Entonces, Luis replicó: "La que dijiste de mí sí era mentira, y no la corregiste. Dijiste que me habían denunciado penalmente y era mentira. ¿Dónde me denunciaron? ¡Decímelo!". Para cuando la cronista comenzó a explicarse escudándose en los dichos de Luis en Intrusos, el representante de Aptra bramó: "¡Decime en qué juzgado fue! Vos desmayate, ahora, desmayate".

En ese instante, las argumentaciones dieron paso a las agresiones, y los dos se tildaron de mentirosos. La tensión se esfumó cuando Luis Ventura se retiró furioso de la mesa de Mercedes Ninci.