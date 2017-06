Fotos Intentaban combatir el frío y terminaron incendiando la casa

Una vivienda fue consumida por el fuego, en un hecho registrado alrededor de las 8 de la mañana en la localidad de Las Tinajas departamento Río Hondo.

En la humilde vivienda residían Mayra Soledad Palomino 19 años y Claudio Altamiranda 34 años, al parecer la pareja intentaba calefaccionar la precaria casa debido al intenso frío registrado en la mañana de este martes.

Trabajaron en el lugar personal de Bomberos Voluntarios de Las Termas. Aun no se sabe las causales del fuego, pero no desestiman que sea a causa de un brasero.