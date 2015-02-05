CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Junio 2017
A LAS 23.00 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 20:27 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN
01.00 NOTICAMPI
01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 EL PUNTO ROJO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TELÓN ABIE
19.30 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.27 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA
10.18 LA LEYENDA DE HÉRCULES
12.16 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
14.58 EL QUINTO ELEMENTO
17.27 EN EL TORNADO
19.10 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA
22.00 FRANCOTIRADOR
TCM
08.04 LA PANTERA ROSA
08.17 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA
10.42 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II
12.15 MÁS CORAZÓN QUE ODIO
14.28 ETERNAMENTE AMIGAS
16.44 MALAS COMPAÑÍAS
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF (TEMPORADA 2)
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
20.34 LA NIÑERA
21.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
22.51 LA PANTERA ROSA
23.21 LA HORA 25
TNT
06.00 GOOFY E HIJO
07.20 EN FUERA DE JUEGO
09.07 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
11.03 MI VILLANO FAVORITO
12.54 UN CUENTO CHINO
14.48 NUEVE REINAS
16.54 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
20.03 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
22.00 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN
23.53 21, LA GRAN FIESTA
01.36 LA APARICIÓN
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SUEÑO AMERICANO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SANTUARIO
11.00 HOUSE M.D., LA DECEPCIÓN
12.00 HOUSE M.D., PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN
12.55 GRIMM, ASÍ SON LOS OSOS
13.45 DETECTIVES MEDICOS S13, LAS HUELLAS DEL ASESINO
14.15 LA GRANJA
16.00 HOUSE M.D., NECESIDAD SABER
17.00 HOUSE M.D., DISTRACCIONES
18.00 GRIMM, BEEWARE
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PRUEBAS
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, CONFESIÓN
21.00 GRIMM, EL COMIENZO DEL FIN - PT. 2
22.00 GRIMM, FUGITIVO
23.00 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
24.50 GRIMM, BEEWARE
STUDIO UNIVERSAL
09.00 LEER, ESCRIBIR Y AMAR
10.45 FULLSCREEN
11.15 OTRO CHANCE PARA AMAR
01.05 MI HOMBRE ES UN FRACASADO
03.05 ED TV
05.40 EL SECRETO DE MI ÉXITO
08.00 EL LEGADO BOURNE
10.50 TRIPLE X
13.30 EL LEGADO BOURNE
16.15 LA FURIA DE UNA MADRE
A DÓNDE IR
CAPILLA SAN LUIS GONZAGA
(VIAMONTE Y ALBERTI, BARRIO PRIMERA JUNTA)
+MIÉRCOLES 21, A PARTIR DE LAS 20, SE REALIZARÁ EL FESTIVAL ARTÍSTICO SAN LUIS GONZAGA. PARTICIPARÁN DANIEL ORREGO, NATALÍ JUGO, GRUPO DE BAILE SAN LUIS GONZAGA, MARTÍN JUÁREZ, ACADEMIA FOLCLÓRICA MARTÍN FIERRO, LUPE CARDOZO, ANTONELLA CARMONA, EMANUEL ÚMBIDEZ Y NACHO CARRIZO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 20, Y A LAS 22, “ABRACADABRA”.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.
LA PEÑA DEL RANCHO
(CDTE. CÓRDOBA 456)
+DOMINGO 25, DE 16 A 24, ROMANZA, MOSOJ ÑAUPA, LOS NÚNEZ, JOVITA SUBIRE, FERNANDITO BRANDÁN, LOS INFANTES, LOS DE ALICO, JOAQUÍN SALEGAS, WALTER CASTAÑO, ELI “LA DIOSA” Y LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO.
LA CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA (+13 años)
HOY -16:45 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY -19:20 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
HOY - 22:00 (Subt)
LA MOMIA (3D):
AVENTURA (+13 años)
HOY - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HOY -16:00 (cast)
BAYWATCH (2D):
COMEDIA (+16 años)
HOY -18:00 (Cast) 20:20, 22:40 (Subt)
LA MOMIA (2D):
AVENTURA (+13 años)
HOY - 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
TODO TODO (2D):
DRAMA (ATP)
HOY - 20:30 (Cast) 22:40 (Subt)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY-14:00 (Cast) 16:10 (Cast)
SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D): ACCIÓN (+13 años)
HOY - 18:15 (Cast) 20:30 (Cast) 22:45 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
BAYWATCH APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:25 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10
UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO
CASTELLANO 2D 16:25 - (SOLO DOMINGO) 18:00
(TODOS LOS DÍAS)
LA MOMIA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIÉRCOLES $60
CASTELLANO 3D 20:00 -(TODOS LOS DIAS)
SÓLO SE VIVE UNA VEZ APTA 13 AÑOS 2D 18:25 - 22:50-(TODOS LOS DÍAS)