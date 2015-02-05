CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Junio 2017

A LAS 23.00 EL SULTÁN

Hoy 20:27 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN

01.00 NOTICAMPI

01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

22.00 EL PUNTO ROJO

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TELÓN ABIE

19.30 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.27 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA

10.18 LA LEYENDA DE HÉRCULES

12.16 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

14.58 EL QUINTO ELEMENTO

17.27 EN EL TORNADO

19.10 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA

22.00 FRANCOTIRADOR

TCM

08.04 LA PANTERA ROSA

08.17 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA

10.42 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

12.15 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

14.28 ETERNAMENTE AMIGAS

16.44 MALAS COMPAÑÍAS

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF (TEMPORADA 2)

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

20.34 LA NIÑERA

21.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

22.51 LA PANTERA ROSA

23.21 LA HORA 25

TNT

06.00 GOOFY E HIJO

07.20 EN FUERA DE JUEGO

09.07 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

11.03 MI VILLANO FAVORITO

12.54 UN CUENTO CHINO

14.48 NUEVE REINAS

16.54 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

20.03 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

22.00 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN

23.53 21, LA GRAN FIESTA

01.36 LA APARICIÓN

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SUEÑO AMERICANO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SANTUARIO

11.00 HOUSE M.D., LA DECEPCIÓN

12.00 HOUSE M.D., PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN

12.55 GRIMM, ASÍ SON LOS OSOS

13.45 DETECTIVES MEDICOS S13, LAS HUELLAS DEL ASESINO

14.15 LA GRANJA

16.00 HOUSE M.D., NECESIDAD SABER

17.00 HOUSE M.D., DISTRACCIONES

18.00 GRIMM, BEEWARE

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PRUEBAS

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, CONFESIÓN

21.00 GRIMM, EL COMIENZO DEL FIN - PT. 2

22.00 GRIMM, FUGITIVO

23.00 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

24.50 GRIMM, BEEWARE

STUDIO UNIVERSAL

09.00 LEER, ESCRIBIR Y AMAR

10.45 FULLSCREEN

11.15 OTRO CHANCE PARA AMAR

01.05 MI HOMBRE ES UN FRACASADO

03.05 ED TV

05.40 EL SECRETO DE MI ÉXITO

08.00 EL LEGADO BOURNE

10.50 TRIPLE X

13.30 EL LEGADO BOURNE

16.15 LA FURIA DE UNA MADRE

A DÓNDE IR

CAPILLA SAN LUIS GONZAGA

(VIAMONTE Y ALBERTI, BARRIO PRIMERA JUNTA)

+MIÉRCOLES 21, A PARTIR DE LAS 20, SE REALIZARÁ EL FESTIVAL ARTÍSTICO SAN LUIS GONZAGA. PARTICIPARÁN DANIEL ORREGO, NATALÍ JUGO, GRUPO DE BAILE SAN LUIS GONZAGA, MARTÍN JUÁREZ, ACADEMIA FOLCLÓRICA MARTÍN FIERRO, LUPE CARDOZO, ANTONELLA CARMONA, EMANUEL ÚMBIDEZ Y NACHO CARRIZO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 20, Y A LAS 22, “ABRACADABRA”.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.

LA PEÑA DEL RANCHO

(CDTE. CÓRDOBA 456)

+DOMINGO 25, DE 16 A 24, ROMANZA, MOSOJ ÑAUPA, LOS NÚNEZ, JOVITA SUBIRE, FERNANDITO BRANDÁN, LOS INFANTES, LOS DE ALICO, JOAQUÍN SALEGAS, WALTER CASTAÑO, ELI “LA DIOSA” Y LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO.

LA CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA (+13 años)

HOY -16:45 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY -19:20 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

HOY - 22:00 (Subt)

LA MOMIA (3D):

AVENTURA (+13 años)

HOY - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HOY -16:00 (cast)

BAYWATCH (2D):

COMEDIA (+16 años)

HOY -18:00 (Cast) 20:20, 22:40 (Subt)

LA MOMIA (2D):

AVENTURA (+13 años)

HOY - 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

TODO TODO (2D):

DRAMA (ATP)

HOY - 20:30 (Cast) 22:40 (Subt)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY-14:00 (Cast) 16:10 (Cast)

SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D): ACCIÓN (+13 años)

HOY - 18:15 (Cast) 20:30 (Cast) 22:45 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

BAYWATCH APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:25 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIÉRCOLES $60

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10

UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO

CASTELLANO 2D 16:25 - (SOLO DOMINGO) 18:00

(TODOS LOS DÍAS)

LA MOMIA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIÉRCOLES $60

CASTELLANO 3D 20:00 -(TODOS LOS DIAS)

SÓLO SE VIVE UNA VEZ APTA 13 AÑOS 2D 18:25 - 22:50-(TODOS LOS DÍAS)

 
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