Un fin de semana con varias alegrías santiagueñas

Hoy 21:02 - El pasado fin de semana se desarrolló una nueva jornada del Torneo Regional Juvenil de rugby, con partidos muy atractivos en las diferentes categorías. En esta oportunidad, se disputó la segunda fecha del campeonato, en la que los santiagueños fueron todos locales y se presentaron ante su gente. El conjunto de Old Lions, se impuso en las categorías M16 y M17, en partidos que fueron muy parejos, ante Jockey B de Salta y Católica RC. Por su parte, los chicos del Santiago Santiago Lawn Tennis Club Club se midieron ante los salteños de Tiro Federal, ocasión en la que se impusieron en M16 y M17, pero sufrieron derrotas en las categorías M15 y M19. A su vez, el Santiago Rugby se midió en las cuatro categorías ante los chicos de Tigres de Salta. Hubo victoria santiagueña en la costanera Norte en la categoría M16 y triunfos visitantes en las categorías M15, M17 y M19. Todos los resultados Estos son todos los resultados de la segunda jornada, para los elencos santiagueños: Old Lions 7 - Jockey B 48v (M15); Old Lions 33 - Jockey B 29 (M16); Old Lions 25 - Católica RC 24 (M17). Santiago Lawn Tennis Club 8 - Tiro Federal 20 (M15); Santiago Lawn Tennis Club 56 - Tiro Federal 10 (M16); Santiago Lawn Tennis Club 57 - Tiro Federal 17 (M17); Santiago Lawn Tennis Club 27 - Tiro Federal 28 (M19). Santiago Rugby 10 - Tigres 66 (M15); Santiago Rugby 14 - Tigres 12 (M16); Santiago Rugby 0 - Tigres 66 (M17); Santiago Rugby 0 - Tigres 30 (M19). Cabe recordar que este fin de semana también se disputaron los encuentros del novedoso Torneo Súper X. Old Lions se afianzó en el liderazgo de la Zona A del Torneo Super X al derrotar por 22 a 14 como visitante a Clodomira tras disputarse el fin de semana de manera parcial la tercera fecha del certamen. El León sumó su tercera victoria en la misma cantidad de presentaciones y ahora es seguido por Unse, que venció 23 a 13 a Santiago Rugby y trepó al segundo lugar. Los dos partidos de la Zona B fueron postergados para el próximo mes. Lawn Tennis y Olímpico jugarán el 1 de Julio en tanto que Loreto y Sanavirones de Bandera lo harán el 9 del mismo mes. De esta manera, pasó un fin de semana a puro rugby en Santiago del Estero. Por el Regional Juvenil, vendrán más enfrentamientos entre los elencos santiagueños, salteños y jujeños, después de lo que fue la decisión de Tucumán de retirar sus equipos de esta competencia.