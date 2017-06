Tras un sábado de descanso, regresa la acción en el Anual

Hoy 21:43 - Luego de la postergación del pasado sábado debido al feriado nacional, conmemorativo por un nuevo aniversario por el fallecimiento del Gral. Martín Miguel de Güemes, prócer de la independencia argentina, la pelota vuelve a rodar en el Campeonato Anual, denominado “Dra. Claudia Abdala de Zamora”, con la disputa del séptimo capítulo. Esta nueva jornada ofrece una extensa cartelera en la que se disputarán cuarenta y cuatro partidos divididos en todas sus categorías. Esta nueva fecha tendrá un clásico muy esperado como lo es el derby bandeño entre Central Argentino y Sarmiento. En la misma también sobresalen los choques que sostendrán Instituto Deportivo Santiago ante Central Córdoba. No menos importantes serán los cruces entre Mitre Amarrillo y Agua y Energía. En el duelo interzonal, Villa Unión recibirá la visita de Sportivo Fernández. Programación La acción iniciará a partir de las 8.30 cuando se ponga en juego los duelos correspondientes a la Sexta División. El cronograma completo es el siguiente. Zona A, Banfield vs. Almirante Brown; Clodomira vs. Yanda; Central Argentino vs. Sarmiento; Instituto Deportivo Santiago vs. Central Córdoba, en el predio de Copse; Mitre Amarillo vs. Agua y Energía, en Club Banco Provincia. Más partidos Zona B, Vélez Sarsfield de San Ramón vs. Mitre Negro; Comercio Central Unidos vs. Unión de Beltrán; Independiente de Beltrán vs. Estudiantes; Defensores de Forres vs. Güemes; Unión Santiago vs. Independiente de Fernández. Interzonal: Villa Unión vs. Sportivo Fernández. 