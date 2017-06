Se vienen los segundos juegos de playoffs

21/06/2017 - La Comisión Provincial de Minibásquet, dependiente de la Federación de Básquet de Santiago del Estero, informa que este sábado 24 de junio, se jugará la segunda fecha de los playoffs del Torneo denominado “Campeones Argentinos Cadetes año 1984”. Cabe recordar que se juegan series al mejor de tres partidos con ventaja deportiva para los que clasificaron del 1º al 4º de cada zona, Campeonato y Promocional, la misma se llevara a cabo con el siguiente programa de partidos. 2º partido playoffs Zona Campeonato: Nicolás Avellaneda vs. Olímpico Red Star vs. Quimsa Sportivo Colón vs. Independiente Juventud BBC vs. Normal Banda Segundo partido playoffs Zona Promocional: Lawn Tennis vs. Atamisqui BBC Jorge Newbery vs. Huracán Belgrano vs. Villa Mercedes Contadores BBC vs. Tiro Federal. Resultados Además, el pasado fin de semana se jugó los primeros encuentros de playoffs del campeonato, en una jornada que dejó partidos muy atractivos en los diferentes escenarios que recibieron nuevamente a este campeonato. También se disputaron los duelos que dieron inicio a la instancia de playoffs de la Zona Promocional, con choques salientes en diferentes canchas. Estos fueron los resultados de los primeros partidos de playoffs Zona Campeonato: Quimsa (65) vs. Red Star (49) Independiente (40) Vs. Sportivo Colon (44) Normal Banda (48) vs. Juventud Bbc (49) Resultados de los primeros partidos playoffs de la Zona Promocional: Atamisqui BBC (62) vs. Lawn Tennis (06) Huracan (30) vs. Jorge Newbery (20) Villa Mercedes (76) vs. Club Belgrano (63) Tiro Federal La Banda (27) vs. Contadores (16). De esta manera, pasó otra gran jornada a puro básquet en Santiago del Estero y el próximo fin de semana, habrá mucha más actividad en el certamen, con series apasionantes. 