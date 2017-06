El sábado se disputará el undécimo capítulo del Torneo Papelera El Mundo

Hoy 21:45 - El próximo sábado 24 de junio se disputará la undécima fecha del Torneo denominado “Papelera El Mundo 2017”, que organiza la Súper Liga Infantil de Fútbol. Como cada f in de semana, los encuentros se disputarán en las canchas del predio de UPCN, que cuenta con todas las comodidades para que la familia pueda asistir y así acompañar a los más pequeños. En esta oportunidad, hará las veces de local la Escuela Pablo VI. El programa completo de la undécima fecha es el que se detalla a continuación: Categoría 2003 / 04: 10, Estrella del No r t e v s . Pa b l o V I ; 10.35, El Potrerito vs. Primera Junta; 11.05, Escuela del Nor te Ernesto Oliva vs. La Loma; 11.35, Atlético Forres vs. Unión Solís; 12.05, Café Rodríguez vs. Los Quiroga; 12.35, Los Kukys vs. Orlando Leiva. Categoría 2005 / 06: 10, Café Rodríg u e z v s . U n i ó n S o - lís; 10.35, Orlando Leiva vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 11.05, Los Kukys vs. Potrerito; 11.35, Atlético Forres vs. La Loma; 12.05, Los Quiroga vs. Pablo VI. Categoría 2007 / 08: 10, Los Kukys vs. Orlando Leiva; 10.35, Estudiantes vs. Primera Junta; 11.05, Escuela del Norte Ernesto Oliva vs. La Loma; 11.35, Café Rodríguez vs. Los Quiroga; 12.05, Atlético Forres vs. Unión Solís; 12.35, Estrella del Norte vs. Pablo VI. Categoría 2009 / 10: 10, Unión Solís vs. Estudiantes; 10.35, Los Quiroga vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 11.05, Orlando Leiva vs. Pablo VI; 11.35, Café Rodríguez vs. Atlético Forres; 12.05, Potrerito vs. Estrella del Norte.