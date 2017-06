La Capitalina retoma la actividad esta noche

21/06/2017 - Hoy se seguirán disputando los encuentros correspondientes a una nueva fecha del campeonato que hace disputar la Asociación Capitalina de Básquet con varios choques. Además, la semana de acción continuará mañana con más encuentros. Este es el programa oficial de cotejos: Villa Constantina vs. Santiago Lawn Tennis (a las 20.15 en Cadetes Mukdsi A - Mointoya M.). Huracán BBC vs. Juventud BBC (a las 20.15 en Cadetes D’Anna Nicolás - Páez E.). Quimsa vs. Atamisqui BBC (20.15 en Infantiles; López - Alcorta y 22 en Cadetes, (López - Nocco S.). Mañana. Red Star vs. Huracán (20.15 en Infantiles, Carrillo y Abdala O., y 22 en Juveniles).