FÚNEBRES | 21 de Junio de 2017

21/06/2017 -

Fallecimientos

21/6/17

- Juan Bautista Coria (Árraga)

- Daniel Enrique Rodríguez

- Doris del Valle Quiroga (La Banda)

- Gerardo Gorosito (La Banda)

- Lorenza Sosa

- Remigio Díaz

- Aldo Orlando Bravo

- Amelia Haydée Padilla

Sepelios Participaciones

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Participan con profundo dolor la partida de su hijo de nuestra muy querida amiga Estela y familia. ¡Qué duro momento¡ También lo estamos viviendo nosotras con lo que nos pasó. El corazón no deja un día de manar sangre de dolor. Estela, es tan grande la Misericordia de nuestro amado Dios que sigue nuestro andar, la fe no se detiene ni un minuto. Señor te rogamos derrames el alivio del dolor en su familia y brille para Daniel la luz que no tiene fin. Tu mami Lucha y su hija María Elena Morales.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Julio Walter Neder y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Gustavo Omar Daher, su esposa Roxana Magalhi Curi y sus hijos Omar y Jesús participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Aldo A. Corvalán, Teresa Russo de Corvalán y flia., participan con profundo dolor el fallecimieento del hijo de su prima Estela. Ruegan al Señor le de fortaleza y resignación cristiana ante irreparable pérdida y brille para él la luz que no tienee fin.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Juan Caldera, Elsa Danela y sus hijos participan su fallecimiento. Abrazan con mucho cariño a su mamá Gladys y demás familiares en este momento de dolor, deseándole pronta resignación. Elevamos oraciones en su memoria.

BRAVO, ALDO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Sus hijos Natividad, Azucena y Federico, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs. en el cementerio de Maco. Norcen. SEPELIO SANTIAGO.

CABELLO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Sus hijos Andrea Vanina Juárez, Lis Ponce, h.polit. Gustavo Coronel, Marcel Carabajal, nietos Sayen, Malen, Gustavo, David, hermanos Jose, Aurora, Josefa y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 12 hs. en cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Elsa Castillo Carrillo y Rubén Giménez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORIA, JUAN BAUTISTA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Su esposa: Ana, sus hijos: Liliana, Susy y Marcelo, hijos pol. y nietos part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: La Abrita - Árraga. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUERRINI DE CARRILLO, MARÍA SOFÍA (Moño) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 18/6/17|. Sus sobrinos Elsa, Silvia, Ramón y Dora Castillo Carrillo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUERRINI DE CARRILLO, MARÍA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 18/6/17|. Su sobrina Patricia Eugenia Zavalía, participa con profundo dolor el fallecimiento de su tía. Ruego una oración por su alma.

GUERRINI DE CARRILLO, MARÍA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 18/6/17|. El Círculo de Damas Santiagueñas, del cual fue su presidenta, participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

GUERRINI DE CARRILLO, MARÍA SOFÍA (Moño) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 18/6/17|. Selva Rojas Alcorta de Alegre y flia, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GUERRINI DE CARRILLO, MARÍA SOFÍA (Moño) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 18/6/17|. Gustavo Adolfo Zavalía, María Mercedes Benavente y sus hijos Gustavo Benjamín, Francisco Adolfo y Agustín Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Moño.

GUERRINI DE CARRILLO, MARÍA SOFÍA (MOÑO) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 18/6/17|. Gustavo Adolfo Zavalía, María Mercedes Benavente y sus hijos Gustavo Benjamín, Francisco Adolfo y Agustín Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Moño.

LEDESMA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Te ibas por unos dias de descanso lo que no imaginamos es que te ibas para siempre. Te vamos a extrañar Orly. Descansa en paz querido amigo. Acompañamos en el dolor a su flia. Tus amigos y compañeros Colo Gerez, Marino, Pelao, Oscar, Marcelo, Pablo, Paola, Marta y José Álvarez, sus vecinos Monica Guerra, Valeria Sandez.

PADILLA, AMELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Su hijo Fernando y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

PADILLA, AMELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Su hija Silvia y sus nietos Martín y Florencia y bisnietas; y su hermana Nélida, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

PADILLA, AMELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. "Estaremos eternamente agradecidos por tu dedicacion a tus hijos sin pedir nada a cambio mas que nuestra felicidad. Que la luz de tu rostro nos ilumine y nos guie". Su hermana Nélida; sus hijos Silvia y Fernando, nietos Martin y Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

PADILLA, AMELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Sus sobrinos Gloria Diaz de Barraza, su esposo Ramón Barraza, sus sobrinos nietos Marianela, Sergio y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PADILLA, AMELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Sus sobrinos Gladys y Tuni Padilla y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PADILLA, AMELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Bienaventurados los puros de corazon porque ellos veran a Dios. Elvira Umbides, sus hijos Lucas, Sebastian, Maria Elvira y Carlos Risso Patrón, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PADILLA, AMELIA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Ramón, Yoly y Marcelo Barraza, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina y amiga Amelia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PADILLA, AMELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Marta, esposo e hija participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

PADILLA, AMELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Nélida del Carmen Maldonado, Gladys y Tuni Padilla, Carlos Romano, Estefania, Tania, Cristian y Tahiel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, AMELIA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Su vecino y amigo Héctor Enrique Marquetti y Sra., sus hijos Silvia, María Eugenia, Ramón y Juan Nicolás y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Su esposa: Amanda Jorge, sus hijos: Karina, Ariel, Mauricio y Gonzalo, sus hijas pol.: Mary y Romina, sus nietos: Daniela, Patricio, José y Morena, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Viejo; dejaste un gran vacío en nuestros corazones con tu partida, siempre te vamos a amar. Danos fuerzas para superar tu partida al Reino de Dios. Gracias por todo y perdón por tan poco. Te amamos. Su hijo Gonzalo, su hija política Romina y su nieta Morena que nunca te olvidarán. Descansa en paz.

RODRÍGUEZ, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su primo Carlos Morellini, Anita Aranda, Fernando Morellini, Tere Figueroa y Gabriela Morellini, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Su prima Pichona Jorge de Lobo, sus hijos Negro, Silvia, Hugo, Fernanda, Lucas y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Su tía Bella, su hermana política Rosita Jorge, sobrinos Emilia y Chris Deneen, lo despiden con profunda tristeza y elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Vecinos de Calle Chasqui, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones por loa paz de su alma.

RODRÍGUEZ, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Tu familia política, participan con dolor tu inesperada partida. Roberto Prado y flia. Ruegan oraciones por tu paz eterna.

RODRÍGUEZ, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Olguita Nellem, Elva Amaya, Susy Adelia y Tere Unzaga, acompañan con profundo dolor a su esposa, hijos, hermana pol. y demás fliares. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Sus hijos Lidia, Pedro, Luis, Matilde, Tapia, h. pol. María Luna, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SOSA, LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Los amigos de sus hijos: Miguel y Cristina, participan con profundo dolor su fallecimientoy acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Celia Suárez de Tapia y sus hijos Noemí, Susana y Miguel Tapia, nietos participan con dolor el fallecimiento de su concuñada. Se ruegan oraciones en su memoria.

TOLOSA, YNÉS HIPÓLITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. "Gracias por tanto amor ". Vivirás siempre en nuestros corazones. Su hija Olga, nietos Claudio y Natalia, bisnietos Kevin, Morena y Guadalupe, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TOLOSA, YNÉS HIPÓLITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno ". Sus nietos Mario y Karina, bisnietos Virginia, Rocio y Facu, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

TOLOSA, YNÉS HIPÓLITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Liliana Barci y flia., sus hijos Eduardo, Natalia y Javier, participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Titina, Olga, Alva y Manuel. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOSA, YNÉS HIPÓLITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Ángel Japaze participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigas Olga y sobrina Carmela y ruegan oraciones en su memoria.

TOLOSA, YNÉS HIPÓLITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Mirta Paoletti y sus hijos Daniel, Sandra, Marcela, Alejandro y David participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ACUÑA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Manuel: Hoy, que la luz de sus ojos se ha apagado, nos quedan en nuestra memoria los mejores ejemplos de superación, rectitud, bondad y fuerzas que seguiremos hasta el fin. Has sido y serás el amor de mi vida. Gracias por tanto amor. Su esposa Elizabeth Ibáñez, su hijo Emiliano Acuña te recuerdan al cumplirse un mes de tu fallecimiento, invitan a la misa a celebrarse en su memoria hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

CORONEL, CARLOS AMÉRICO (Tato) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/16|. Papá, tatilo querido, hoy se cumple un año de tu inesperado viaje a los brazos del Señor. Quisiera poder decirte cuanta falta nos haces padre mío y lo mucho que te amamos, pero Dios te eligió a ti. Tu esposa Alba, tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse un año de su partida al Reino del Señor.

MANSILLA, DORA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/16|. Duele pensarte y no tenerte más aquí, duele soñarte y despertar ver que solo ha sido un sueño. Como duele aceptar esta realidad de saber que te has ido para nunca más volver. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Su esposo Ignacio Gerez, su hija Cristina, sus nietos Julio, Sonia, su hijo político Miguel y Bisnietos Facundo, Agustina y Rafaela, invitan a la mis a hoy a las 20 hs en la parroquia María Auxiliadora, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

PELLENE, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/14|. "Señor, que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, al recordarla en un nuevo aniversario de su fallecimiento, de nuestra querida e inolvidable hermana Susana e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GOROSITO, GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Su esposa Hilaria Gómez, su hijo Héctor y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy a las 15 hs. en el cement. La MIsericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

QUIROGA, DORIS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Su esposo Carlos, hijos Cristian y Jorge part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 8.30 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

Invitación a Misa

----------------------------------------

DORADO, HORACIO GUILLERMO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/16|. "Señor dale el descanso eterno porque bien merecido lo tiene". Su hijo Claudio, su esposa Ana y demás familiares, invitan a la misa a realizarse hoy 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

DORADO, HORACIO GUILLERMO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/16|. "Bienaventurados los que tienen un carrazón puro porque ellos verán a Dios". Su sobrina y ahijada Mariela, su esposo Ariel y sus hijos Ramiro y Gonzalo, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse un año de su partida.

DORADO, HORACIO GUILLERMO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/16|. Sé que estás en el mejor lugar porque Dios les concede ese privilegio a quien en la tierra son como vos. Fuiste sos y serás por siempre lo mejor de mi vida, te extraño tío Cacho y me resulta imposible no encontrarte en los recuerdos de mi niñez, fuiste casi un padre, acompañándome en los momentos más tiernos y en los momentos duros me regalabas tu sonrisa. No hacía falta contarte nada con solo mirarnos nos entendíamos, me pintabas un mundo de colores y aunque sabía que me mentías siempre lo aceptaba como ley. Soplábamos las velas en nuestro cumple con la misma fuerza que nos abrazábamos, hoy no estás y mis cumples son medio felices porque me faltas vos. Estoy segura que partiste feliz confiados y sin ningún reproche porque siempre nos dijimos todo. Sé que me esperas fumando un pucho o haciendo crucigramas me verás llegar y dejarás todo con los brazos abiertos y la mejor de tus sonrisas y me darás la bienvenida en tu nuevo mundo. Te amo hasta el fin de mis días. Descansa en paz que aquí yo te tengo presente cada día de mi vida. Tu sobrina Mónica; Marcelo, Carlos y Matías, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

DORADO, HORACIO GUILLERMO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/16|. Hijo de mi alma, imposible no extrañarte, partiste al encuentro del Señor, con la paz que viviste en este mundo, siempre estarás en mi día a día y aunque una parte de mí no acepte tu ausencia, mi corazón de madre me avisa que ya no sufre ningún dolor. Me hacen falta tus besos, tus abrazos y tu "hola Gorda" cada vez que venías a mí, descansa hijito mío, sueña cosas lindas y visítame en sueño de vez en cuando para que este dolor sea menos doloroso a mi Dios le pido un deseo, "cuando mi alma deba partir que sea tu mano que me guie y me lleva a disfrutar de nuevo de ser tu mamá en la eternidad". Descansa en la paz del Señor. Tu madre Ñata, invita a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

DORADO, HORACIO GUILLERMO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/16|. Hermano un año sin vos en este mundo, nos invade la tristeza y la nostalgia infinita aún así sabemos que descansas en paz Cachito querido. Tus hermanos Hugo y flia; Raúl y flia, Lito y flia; Lalo Dorado y flia, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

DORADO, HORACIO GUILLERMO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/16|. A ti Señor queremos agradecerte por los años compartidos por los hermosos momentos y por los valiosos consejos que recibimos de Cachito. Cuida de nosotros desde el cielo. A un año de su partida invitamos a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol. Tu sobrina Mónica, Marcelo, Carlos y Matías.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Su esposa Rojas Nilda, sus hijos Remigio, Ramona, Mercedes, Sandra, Segundo, Paola, Jorge, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Caruso Cia. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

SORROZA, RUBÉN ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. La barra del Taller Martínez: Ramón, José, Sergio, Cacho, Padrully, Cuca, Gringo y Lopesito participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

Invitación a Misa

----------------------------------------

GUTIERREZ, RICARDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Hace un año que descansas en el Reino de los Cielos, cada día se te extraña más. Tu esposa, hijos y nietos invitan a familiares, amigos y compañeros de promoción a la misa que se oficiará en capilla San Cayetano el 24 de junio a las 19,30 hs. Frías.