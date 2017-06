Fotos VÍCTIMA. "María" (nombre ficticio) contó el calvario que aguantó por años. Además, pidió que la Justicia la ayude.

21/06/2017 -

Desesperado pedido de ayuda de una joven madre -residente en la zona norte de la ciudad Capital- a la Justicia, ya que teme que el padre de sus hijas cumpla con sus reiteradas amenazas y la asesine.

"María" (nombre ficticio) se gana el pan para sus hijas vendiendo comida chatarra en su carro. A diario sale a la calle con sus hijas y tiene miedo de que su ex pareja termine matándola como se lo "prometió" en reiteradas oportunidades. En diálogo con Noticiero 7, "María" contó que no soporta más vivir así y a pesar de que el padre de su hija está tras las rejas no tiene paz. "Se droga mucho, alucina cosas. Es muy celoso y yo solo salgo a la calle con mis hijas", sostuvo la consternada madre.

Según manifestó "María", las agresiones son reiteradas y de vieja data. "Todo el tiempo me insulta. Aguanté por muchos años. Me agredía física y psicológicamente. Amenazaba que me iba a matar y se mataría él. El tenía celos. Es una persona impulsiva, agresiva", manifestó.

Más tarde continuó diciendo: "No trabaja, se pasaba todo el día en cama y cuando hacía changas con ese dinero se drogaba". Además, "María" reveló que la última amenaza la sufrió el pasado miércoles.

Al respecto sostuvo: "Yo salí a trabajar y como se me rompió la rueda del carro volvía a la casa. Allí me amenazó y me corrió. Me dijo que no vuelva a la casa porque me iba a dejar en silla de ruedas".

Temiendo por su seguridad y la de sus menores, se presentó en la Comisaría Nº 1 del Menor y la Mujer. Horas más tarde los uniformados arribaron a la casa con orden de la fiscalía y apresaron al agresor.

"Cuando la policía lo llevaba detenido le dijo a mi hija de 12 años que me cuide a mí, porque él ya iba a salir. Quiero que me ayuden porque tengo que salir a la calle a trabajar para darle de comer a mis hijas y necesito seguridad para mí y para ellas. Necesito seguridad", expresó.