"Tenemos un mundial de 8 fechas, ganamos la primera"

Fotos CONFIANZA. El "Sapito" mantiene la ilusión de salvarse del descenso, más aún luego del triunfo de anoche.

21/06/2017 -

Con el rostro más aliviado que otras noches, Gustavo Coleoni, entrenador de Central, salió a hablar con la prensa. Y contó que, desde anoche, se propusieron arrancar un nuevo torneo, al que definió como un "mundial de ocho fechas".

"En esta vorágine de merecer y no poder, hoy por suerte pudimos sumar tres puntos importantes para empezar un nuevo torneo a partir de hoy, tal como nos propusimos buscando siempre algún estímulo dentro de la dinámica de grupo que trabajamos. Vamos a ver qué pasa más adelante", señaló.

Luego agregó: "Tenemos un mundial de ocho fechas, ganamos la primera y vamos a ir por otra, y después por otra. No queremos mirar para atrás, saquemos todo lo que vivimos que no fue lindo; los merecimientos, los fallos arbitrales, todo eso hay que limpiarlo. Eso es lo que nos propusimos ahora".

Al hablar del partido de anoche, dijo: "No es fácil jugar este partido por la presión. Tuvimos la fortuna de hacer los goles medio raros hoy a diferencia de otros partidos que jugamos mejor y merecimos ganar por situaciones de gol. Hoy merecimos ganar porque fuimos un poco mejor que Crucero, pero hemos tenido mejores partidos".

Cuando se le marcó que hoy sí pudieron cerrar el partido, aclaró: "Teníamos un hombre más, algo que anteriormente no pasó, y estábamos ganando 2 a 0, no uno a cero. Cuando es uno a cero, faltan quince minutos y vos quieres que termine ya".

Pero a la hora de señalar algunas virtudes para que no pase lo mismo que otras veces, enumeró: "Tuvimos paciencia para dar la vuelta, no tirar tantos pelotazos y eso hizo que el rival se desgastara y no tuviera tanto ímpetu para ir a buscar el primero por lo menos".

El certamen no da respiro y el domingo, en San Luis, Central afrontará otra final ante Estudiantes. Y el factor físico juega un papel preponderante. "Chucho (Becerra) estaba en duda y hoy pidió el cambio, tiene una molestia muy grande en la pubis. Los otros están fusilados, cansados de entregar todo pero no hay ningún lesionado importante por suerte", cerró.