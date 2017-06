"No me interesa lo que diga Maradona y Tévez es un buen chico"

Fotos APARICIÓN. Juan Román Riquelme evitó seguir con la polémica que se generó en la semana tras las declaraciones de Maradona y Tévez.

21/06/2017 -

Juan Román Riquelme, uno de los grandes ídolos de Boca Juniors, expresó que no le interesa lo que diga Diego Maradona en los medios de comunicación y aseguró que Carlos Tévez es "un buen chico", como respuesta a los dichos del actual delantero de Shanghái Shenhua de China.

"No me interesa lo que diga Maradona; cambio de canal. No me interesa lo que diga y mis amigos saben que no me pueden contar. Soy una persona honesta y no miro la tele", dijo Riquelme.

Luego, Riquelme se refirió a Tévez ante la insistencia de los periodistas: "No miro la televisión. Soy una persona que me entero y me cuentan todo, pero a Tévez lo conozco de chico, es un buen chico. No fui compañero suyo en Boca, solo voy a decir que es un buen chico y nada más".

"Si me pongo a pensar que Boca tiene seis Copa Libertadores y gané tres, tan mal no le hice al club. Le deseo (a Tévez) lo mejor, que disfrute donde está y no puedo decir otra cosa", manifestó el ex número diez de Boca con mate y termo en la mano.

El ex volante fue más específico sobre las críticas de Tévez por los elogios a River y las críticas al club de sus amores: "Al hincha de Boca tengo la obligación de decirle la verdad. Hace dos meses dije que no era un equipo serio; digo lo que veo. Con Newell’s dije que era un partido muy importante. Y ahora está cerca de ganar el torneo".