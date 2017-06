Qué hacer para evitar los accidentes domésticos y las afecciones en la salud durante la época invernal

Fotos ADVERTENCIA. El mal uso de los artefactos puede tener consecuencias mortales en la familia.

21/06/2017 -

Para evitar intoxicaciones e incendios en el hogar, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: n Hacer revisar y limpiar los aparatos de calefacción, sean cuales fueran, antes de encenderlos por primera vez en el año.

n Si se utilizan aparatos de calefacción a gas, sólo usarlos en ambientes bien ventilados. n Apagar los aparatos al irse o retirarse a dormir. n No utilizar aparatos de calefacción para un uso diferente al que fueron fabricados y/o diseñados, por ejemplo secar la ropa.

n No colocar aparatos de calefacción portátiles detrás de puertas o en lugares de tránsito para evitar incendios o quemaduras en niños. n Si hay niños en el hogar, no dejar encendido ningún aparato de calefacción, si no va a poder observarlos.

n Sólo adquiera aparatos de calefacción de calidad óptima, con sellos y obleas de homologación de las autoridades competentes. n Leer atentamente las instrucciones de uso y conservación de los aparatos de calefacción adquiridos, antes de su uso. n Cuente siempre con un matafuego tipo ABC al utilizar aparatos de calefacción.

n Para instalar aparatos de calefacción a gas, contrate siempre gasistas matriculados.

n Es fundamental que exista en el ambiente calefaccionado, ventilación que permita que los productos de combustión no se acumulen e intoxiquen a las personas.

n No utilizar artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios y baños.

n No usar hornallas de cocina como forma de calefacción. n No usar braseros o estufas a querosene para calefaccionarse, sobre todo al dormir de noche, para evitar las intoxicaciones por monóxido de carbono, altamente mortales.