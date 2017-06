Reforzarán el control en las declaraciones juradas

Fotos TRANSPARENCIA. La Oficina Anticorrupción, que preside Laura Alonso, elaboró un nuevo reglamento para aplicar sanciones severas.

En un nuevo gesto por mostrar transparencia en el Estado y eludir las críticas de la oposición, el Gobierno emitirá un decreto que apunta a profundizar los controles de las declaraciones juradas de los funcionarios y aplicará sanciones más severas.

La norma que elaboró la Oficina Anticorrupción presidida por Laura Alonso tiene tres ejes centrales: los funcionarios del Estado deberán hacer públicos sus antecedentes laborales para evitar incompatibilidades o conflictos de interés, deberán presentar y publicar el patrimonio de sus cónyuges e hijos y, por último, aquellos que no hayan presentado la baja de sus declaraciones una vez que finalicen sus funciones no podrán volver a ocupar un cargo en el Estado. Se pondrá firmeza en la retención del 20% del salario a funcionarios que no hayan cumplido con la declaraciones patrimonial.