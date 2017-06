Intentan develar el desvío de $1.200 millones

21/06/2017 -

El exgobernador Eduardo Fellner; el ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini y Lucio Abregú -ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy- se pusieron a disposición de la Justicia, pero no fueron notificados de la nueva acusación hasta que se resolviera la competencia de la causa.

Se investigan presuntas responsabilidades de Fellner derivadas de un decreto sancionado durante su gestión, que creó en 2007 la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) con el fin de administrar los recursos presupuestarios que provenían del tesoro nacional y estaban destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy. La investigación trata de develar el supuesto desvío de $1.200 millones para la construcción de viviendas sociales.