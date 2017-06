Preocupación entre los vecinos del barrio Lomas del Golf por la ola de robos en el sector

21/06/2017 -

Vecinos del barrio Lomas del Golf expresaron su preocupación ante la ola de robos que se registra en el sector. Aseguran que delincuentes se llevan todo lo que encuentran a su paso y que incluso son varias las casas que fueron violentadas. Solicitan a las autoridades mayor presencia policial en la zona.

A través de la línea de WhatsApp de EL LIBERAL y en sus oficinas, las familias que viven en el mencionado barrio dejaron entrever que es una situación angustiante y que los desvela la falta de seguridad.

Afirmaron que casi a diario se registra un nuevo hecho ilícito y que pese a tomar todos los recaudos y medidas de seguridad, nada parece ser suficiente.

El último hecho del que la Policía tomó conocimiento, ocurrió ayer a plena luz del día. Vecinos observaron cómo dos desconocidos que circulaban en una motocicleta de color gris, detuvieron su marcha frente a una vivienda de la manzana 37.

Rápidamente se acercaron a la puerta de ingreso y habrían comenzado a tratar de forzarla, quizás creyendo que no había nadie en el interior.

En ese momento, los propietarios que se encontraban en el patio, salieron por uno de los laterales y encontraron a los ladrones en su puerta.

Los delincuentes corrieron hasta la motocicleta y se dieron a la fuga sin poder concretar el ilícito.

Un móvil policial se hizo presente a los pocos minutos alertados por los dueños de la vivienda; habrían realizado varios recorridos, pero no pudieron dar con los sospechosos.

El domingo, los propietarios de un inmueble de la manzana 14 no tuvieron la misma suerte. Ladrones aprovecharon que no se encontraban en la casa y forzaron las rejas y la puerta de madera; una vez en el interior sustrajeron diversos bienes y dinero en efectivo. Los dueños de las casas no son los únicos que padecen la inseguridad, sino también los trabajadores que están realizando obras en el sector.

Albañiles y herreros también radicaron varias denuncias por el robo de herramientas ante el menor descuido, así como también materiales de construcción. Algunos sufrieron tres robos en menos de dos meses.

Otro vecino, expresó en las redes sociales que delincuentes habían violentado su automóvil y que desde el interior le habían sustraído herramientas con las que trabajaba a diario y la documentación del vehículo.

Alerta

Una mujer denunció otra modalidad: un adolescente habría llamado a su puerta ofreciendo bolsas de consorcio y cuando le abrió la puerta, éste intentó asaltarla pero no logró su cometido; la damnificada advirtió a los vecinos para que tomen los recaudos necesarios. Los habitantes del sector manifestaron que esperan tener respuestas de las autoridades policiales para que se instalen garitas y se realicen recorridos preventivos, con el propósito de frenar esta ola de robos.