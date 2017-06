Natalia Oreiro se animó a ser Evita

21/06/2017 -

Sorpresivamente, Natalia Oreiro se sumó a la lista de artistas que se animaron a interpretar a Eva Perón. La actriz uruguaya le cumplió el sueño al magnate ruso Len Blavatnik, socio de Alan Faena.

El empresario es socio de Faena en sus emprendimientos inmobiliarios y su fortuna está estimada en 19 mil millones de dólares. Su cartera de inversiones incluye la discográfica Warner y varios shows de Broadway. Desde hace tiempo quedó obnubilado por la belleza y el carisma de Oreiro.

Blavatnik vio a Natalia, en la película "Gilda, no me arrepiento de este amor" y quedó fascinado con la actriz. Fue entonces cuando se lo comentó a su socio Alan Faena, quien pensó en un show de la actriz para amenizar el cumpleaños del magnate.

La increíble fiesta se llevó a cabo en el castillo Wrotham Park, donde se equipó un balcón para que Oreiro pudiera cantar "Don’t cry for me, Argentina" (No llores por mí, Argentina), imitando al exitoso musical, delante de un centenar de invitados VIP.

Entre los invitados estelares se encontraba Hugh Jackman, quien hizo a la vez de presentador del show.

Previamente, se realizó un show dirigido por el reconocido director y guionista Baz Luhrmann, el mismo de Moulin Rouge.

Por el carácter exclusivo del encuentro, hay pocas imágenes de la celebración, pero los fanáticos rusos de la ex Muñeca Brava lograron filtrar algunas fotos y hasta un video en las redes sociales.

La actriz y cantante celebró hace un mes sus 40 años en los que filmó 17 películas y 19 telenovelas, protagonizó 4 obras de teatro; grabó 20 discos simples, 5 álbumes e hizo 70 giras en más de 80 países de América, Europa y Asia. La mujer del músico Ricardo Mollo, el líder de Divididos, lleva vendidos más de 10 millones de discos. Además, sólo en Rusia, ofreció 30 conciertos en un año.

Pero eso es sólo una parte de su trayectoria, porque así como la actriz le dio paso a la cantante, Oreiro también se volcó al diseño de indumentaria junto a su hermana. Una mujer todoterreno.