Mercedes Morán se desmayó en plena función de su unipersonal y usó Twitter para agradecer los mensajes de preocupación

21/06/2017 -

El show no continuó, y Mercedes Morán (61) no tendrá nada para reprocharse. Porque incumplir aquel viejo axioma, a veces, es necesario. Lo fue cuando en plena función de su unipersonal en el Teatro Maipo, se desmayó sobre las mismas tablas que transita desde hace décadas.

La preocupación fue grande, por supuesto. Y desde la producción de la obra "¡Ay, amor divino!" se comunicaron con el SAME, pero antes de la llegada de la ambulancia, la actriz fue atendida por un médico que se encontraba entre los espectadores.

Ayer, Morán despejó cualquier versión sobre su salud con un mensaje en su cuenta de Twitter. "Sufrí un desvanecimiento en función de ‘Ay amor...’. Fue sólo eso, ¡estoy muy bien! ¡Gracias por todos los mensajes!", aclaró la actriz.

Además, Mercedes prometió que el próximo lunes volverá a pisar el escenario del Maipo. Porque es entonces cuando el show continuará, como corresponde. La función suspendida fue reprogramada para el lunes 3 de julio.

"Ay, amor divino", logró excelentes críticas el año pasado tanto en Buenos Aires como en España. La obra la retrata tal cual es.

Hacer un unipersonal no es fácil. Pero si además se trata de contar la propia historia del actor sin la máscara de un personaje, implica un desafío enorme. Mercedes Morán se anima: nació en 1955 y pasó su primera infancia en Concarán, San Luis, y desde ahí abre su corazón e invita a realizar un recorrido por su vida. "Es un viaje introspectivo personal que me cura, me sana", dijo la actriz sobre esta puesta. Y agregó: "Al principio, me dio mucho miedo. Siempre opiné que cualquier personaje era mejor que yo, porque no me considero una persona interesante".