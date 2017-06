Fotos Eleonora Wexler acapara la TV y el teatro

Eleonora Wexler vive una etapa tironeada, entre la televisión y el teatro.

En la pantalla chica se encuentra grabando los primeros capítulos de "Golpe al corazón", la ficción que coprotagonizará junto a Sebastián Estevanez y que saldrá por Telefé aunque aún no tiene fecha para su debut. Por otra parte, pone su registro teatral en la obra "Umbrío", un texto dramático sobre una pareja con secretos inconfesables.

"Qué rara dualidad la de trabajar en dos áreas artísticas casi al mismo tiempo. En un primer momento, tenía la sensación de que los textos de mi personaje de tevé se mezclaban con los de la obra de teatro. Después, la calma se hace presente acompañada del oficio y todo llega a su normalidad", contó a DiarioShow.com.

La actriz destacó: "A mí me gustan todos los rubros porque cada uno, en definitiva, tiene su especial encanto. No obstante, el teatro ostenta una pasión particular. Y a mí me gusta permanecer siempre en contacto con el público".

"En estos momentos siento atravesar una etapa de particular plenitud. Y tiene que ver mucho con mi rol de mujer y de mamá. Y también, por supuesto, con mi faceta de actriz. No tengo dudas que tiene que ver con un muy bello momento", puntualizó Eleonora como una verdadera declaración de principios.

A lo que agregó: "Mi hija Miranda tiene 13 años y está recorriendo una etapa muy fuerte que es la pre-adolescencia. Estoy con ella, acompaño, también observo, crezco junto a ella y aprendo también muchas cosas de ella".

En este sentido, amplió: "Voy viendo qué camino va eligiendo, también puedo reparar en todas las cosas que le he dado y que lo voy viendo reflejado, con esa combinación de adolescencia y rebeldía y el enojo, por momentos. Son varias sensaciones que a uno le dejan marcas emotivas en el alma y que me ayudan, en definitiva, a recorrer este bello y también complejo camino que nos da la vida".

Por otra parte, Wexler subrayó que "Miranda, también, como otros chicos, quiere separarse en varias cosas de papá y de mamá, una manera de encontrar su ser propio, su propia identidad y estar en pleno equilibrio con su propio ser. Está bien porque todo lo vivimos así de alguna manera y es bueno que los chicos lo experimenten con fuerza. Compartimos muchas cosas y deviene en una energía especial para ambas".