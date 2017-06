La cantante de Agapornis contó que sufrió violencia de género

21/06/2017 -

Melina Lezcano es una de las participantes más lindas del "Bailando" y no suele hablar de su vida privada. Sin embargo dio una entrevista en "El Show Del Espectáculo", ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana, y dejó declaraciones picantes.

Comenzó refiriéndose a su primera impresión del certamen. "Estoy súper agradecida, se siente una adrenalina tremenda, es todo, desde que se abren las puertas y lo ves a Marcelo Tinelli toda la producción que hay detrás", contó.

La cantante de Agapornis está en una relación hace varios años con un rugbier y asegura que él es el amor de su vida y que están muy bien juntos. Y si bien, la rubia está pasando un muy buen momento tanto afectivo como profesional, no siempre fue todo color de rosas.

"Sufrí violencia de género, fue psicológica, verbal. Fue una relación que tuve, es difícil salir de esa, una no se da cuenta hasta que decís hasta acá llegué. Incluso hasta se siente que es culpa de uno y te merecés esos maltratos porque vos estás haciendo algo mal, porque no estás actuando bien", recordó y agregó con énfasis: "Se puede buscar ayuda y se puede salir".

Luego se pasó al momento hot del reportaje y Melina, aunque al principio tímida, no dejó nada sin contestar. Confesó que si fuese hombre tendría fantasías con Pampita: "Es hermosa, me gusta la mujer delicada", enfatizó.

Y dio más detalles íntimos: "En un boliche tuve sexo y fue el lugar más raro y me gustaría tener sexo en un avión". El conductor quiso indagar más y preguntó: "¿Te gusta que el hombre use disfraz?" A lo que ella contestó un poco tímida: "Me gusta que use disfraz. Me gusta como que me cuente historias, que me vaya contando una historia y yo me la imagino".

Además admitió que el sexo tiene una importancia de 9.5 en su vida. Y al ser consultada sobre la posibilidad de incluir a terceros, ella contestó segura: "Nunca probé tríos, no sé si lo haría con una pareja estable. Me da miedo. ¡Qué miedo!".

Melina Lezcano debutó en la pista de "ShowMatch" con un polémico enfrentamiento con Gladys "La Bomba Tucumana", quien se mostró molesta porque el grupo se hizo famoso a partir de covers.

La cantante de Agapornis no se quedó callada y abrió la guerra señalándole a la cantante tucumana que ella sólo le conocía el éxito de "La pollera amarilla". Después volvió la paz.