Fede Bal se defendió de quienes dijeron que maltrató a vestuaristas

Fotos Fede admitió que tuvo una discusión antes de salir a la pista con Laurita.

21/06/2017 -

Fede Bal protagonizó una nueva polémica en el Bailando. El jurado del certamen conducido por Marcelo Tinelli le dijo que era un "maltratador’, luego de que se supiera que había tenido diferencias con la gente de vestuario. "Dicen que tenés aires de divo y de maltratador, no puedo creerlo de vos, porque tenés buena educación. Dijiste a la gente de vestuario que era una porquería lo que te habían dado y que salías con tu ropa", dijo Moria Casán, y Ángel de Brito y Marcelo Polino indagaron también el asunto.

Bal contó a "Los ángeles de la mañana": "Es un tema de vestuario que tiene que terminar en vestuario. Hablé con María (Vilariño, la nueva jefa del sector), tal vez yo tenía otra forma de trabajar con la anterior jefa (Lana)", dijo. Y agregó: "Me dieron una ropa que no me gustó, propuse otra, ¿te parece? Sí, listo perfecto", y admitió: "Tuve una especie de discusión diciendo que no me gustaba, pero de ahí a maltratar... después dije que con Lana teníamos una forma de trabajar en la que nos entendíamos más. Yo me tengo que poner algo que me quede cómodo".