Así están los héroes de las películas de acción

Fotos FOTO TOMADA DE RANTINGCERO.COM.AR

Hoy 15:49 -

Sylvester Stallone compartió una imagen junto a los actores más destacados de las películas de acción de los años 90, y que ha sorprendido a los usuarios de la red social por su imagen.

"Talk about a rough crowd! When we get together, it's like an action movie for real (¡Hablando de gente ruda!¡Cuando nos reunimos, es como una película de acción de verdad!") fue lo que escribió el protagonista de Rambo junto a la foto donde aparece Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger y Jason Statham.

La imagen cosechó miles de comentarios y más de 300 mil me gusta.

Sylvester Stallone compartió una imagen junto a los actores más destacados de las películas de acción de los años 90, y que ha sorprendido a los usuarios de la red social por su imagen.



"Talk about a rough crowd! When we get together, it's like an action movie for real (¡Hablando de gente ruda!¡Cuando nos reunimos, es como una película de acción de verdad!") fue lo que escribió el protagonista de Rambo junto a la foto donde aparece Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger y Jason Statham.



La imagen cosechó miles de comentarios y más de 300 mil me gusta.