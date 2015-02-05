CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Junio 2017
A LAS 09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
Por El Liberal
Hoy 20:24 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
14.45 COPA FIFA CONFEDERACIONES RUSIA 2017
17.00 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
23.30 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ARABESC
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PEREGRINOS DE FE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. CRUCERO (M)
CANAL 4
14.00 LA FIJA
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.19 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS
09.20 LA LIGA DE LA JUSTICIA. GUERRA
10.58 JOE
13.19 EL PROFESOR CHIFLADO II
15.24 NO ME QUITES A MI NOVIO
17.43 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
20.05 TAMMY
22.00 JERSEY BOYS. PERSIGUIENDO LA MÚSICA
TCM
06.46 CASADOS CON HIJOS
07.12 LA NIÑERA
07.38 ALF (TEMPORADA 3)
08.04 ETERNAMENTE AMIGAS
10.21 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY MOVIE
11.53 ALF (TEMPORADA 3)
12.19 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
14.15 TIEMPOS DE GLORIA
16.25 LA HORA 25
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF (TEMPORADA 2)
20.08 CASADOS CON HIJOS
20.34 LA NIÑERA
21.00 RETO AL DESTINO
23.21 LA PANTERA ROSA
23.51 VIDEODROME
TNT
06.17 CARTA DE NAVIDAD
07.56 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN
09.47 EL PLAN B
11.47 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
14.59 SUPERMAN REGRESA
17.59 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
20.02 EL IMPLACABLE
22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
23.00 CELULAR
00.46 GRAVEDAD
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PRUEBAS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, CONFESIÓN
11.00 HOUSE M.D., NECESIDAD SABER
11.55 HOUSE M.D., DISTRACCIONES
12.45 DETECTIVES MEDICOS S13, SECRETOS SUCIOS
13.15 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
16.00 HOUSE M.D., NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE
17.00 HOUSE M.D., EL SEXO MATA
18.00 GRIMM, CORAZONES SOLITARIOS
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, GIRO
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LUNÁTICO
21.00 CHICAGO JUSTICE, AQD
22.00 SHADES OF BLUE, EL CAOS ESTÁ DE VUELTA
23.00 NUNCA MÁS
STUDIO UNIVERSAL
09.05 FULLSCREEN
09.35 LA FURIA DE UNA MADRE
11.25 LAS HERMANAS PERFECTAS
13.35 OSCURO DESEO
15.30 LA FURIA DE UNA MADRE
17.20 TRIPLE X
20.00 HANNIBAL
22.45 DRAGÓN ROJO
01.25 SCREAM. GRITA ANTES DE MORIR
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+JUEVES 22, A LAS 22.30, BOLEROS CON MIGUEL DANIEL.
+VIERNES 23, A LAS 22.30, NOCHE ROMÁNTICA CON PEDRO PAGANI; Y TANGO DANZA CON BRENDA BRANDÁN Y JONATHAN GONZÁLEZ.
+VIERNES 23, A LAS 00.30, FOLCLORE CON ROMANZA.
+SÁBADO 24, A LAS 22.30, MÚSICA DISCO DE LOS 80 CON KARIME Y ANABELLE NASSIF. INVITADA ESPECIAL: LUPE CARDOZO.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
+SÁBADO 24, A LAS 22.30, FACUNDO, EN CONCIERTO ÍNTIMO. ACOMPAÑADO POR ÁNGEL VILLARROEL (GUITARRA), CARLOS GONZÁLEZ (BAJO) Y MIGUEL STATELLO (PIANO).
LA PEÑA DEL RANCHO
(COMANDANTE CÓRDOBA 456)
+DOMINGO 25, DE 16 A 24, ROMANZA, MOSOJ ÑAUPA, LOS NÚNEZ, JOVITA SUBIRE, FERNANDITO BRANDÁN, LOS INFANTES, LOS DE ALICO, JOAQUÍN SALEGAS, WALTER CASTAÑO, ELI “LA DIOSA” Y LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO.
LA CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, CON PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)
22/06 -23/06 -16:45 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+ 16 años)
22/06 -28/06-19:20 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)
22/06 - 22:00 (Subt)
LA MOMIA (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años) 22/06 - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP) 22/06 -23/06-16:20 (cast)
SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D): COMEDIA, ACCIÓN, AVENTURA (+ 13 años)
22/06 - AL 28-06-18:10 (Cast)
BAY WATCH (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)
22/06 - 20:10 (cast ) 22:35 (Subt)
TODO TODO (2D):
DRAMA (ATP) 22/06 -23/06- 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
UN DON EXCEPCIONAL (2D):
DRAMA (+ 13 años)
22/06 - 20:25 (cast ) 22:35 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
22/06 - 23/06 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
22/06 - 20:20 (Cast) 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHÍA APTA 16 AÑOS
CASTELL. 2D 22:10 (Todos los dìas)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS CASTELL. 2D 17:50- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO CASTELLANO 2D 18:10 (Todos los dìas) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELL. 2D 17:30 -19:40- 22:40 (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
UN DON EXCEPCIONAL APTA 13 AÑOS CON RESERVA ESTRENO
SUBTITULADA 2D 20:30 - 22:50-(TODOS LOS DIAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60