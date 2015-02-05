CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Junio 2017

A LAS 09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

Hoy 20:24 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS


CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

14.45 COPA FIFA CONFEDERACIONES RUSIA 2017

17.00 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

23.30 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ARABESC

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PEREGRINOS DE FE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. CRUCERO (M)

CANAL 4

14.00 LA FIJA

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.19 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS

09.20 LA LIGA DE LA JUSTICIA. GUERRA

10.58 JOE

13.19 EL PROFESOR CHIFLADO II

15.24 NO ME QUITES A MI NOVIO

17.43 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

20.05 TAMMY

22.00 JERSEY BOYS. PERSIGUIENDO LA MÚSICA

TCM

06.46 CASADOS CON HIJOS

07.12 LA NIÑERA

07.38 ALF (TEMPORADA 3)

08.04 ETERNAMENTE AMIGAS

10.21 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY MOVIE

11.53 ALF (TEMPORADA 3)

12.19 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

14.15 TIEMPOS DE GLORIA

16.25 LA HORA 25

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF (TEMPORADA 2)

20.08 CASADOS CON HIJOS

20.34 LA NIÑERA

21.00 RETO AL DESTINO

23.21 LA PANTERA ROSA

23.51 VIDEODROME

TNT

06.17 CARTA DE NAVIDAD

07.56 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN

09.47 EL PLAN B

11.47 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

14.59 SUPERMAN REGRESA

17.59 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

20.02 EL IMPLACABLE

22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

23.00 CELULAR

00.46 GRAVEDAD

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PRUEBAS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, CONFESIÓN

11.00 HOUSE M.D., NECESIDAD SABER

11.55 HOUSE M.D., DISTRACCIONES

12.45 DETECTIVES MEDICOS S13, SECRETOS SUCIOS

13.15 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

16.00 HOUSE M.D., NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE

17.00 HOUSE M.D., EL SEXO MATA

18.00 GRIMM, CORAZONES SOLITARIOS

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, GIRO

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LUNÁTICO

21.00 CHICAGO JUSTICE, AQD

22.00 SHADES OF BLUE, EL CAOS ESTÁ DE VUELTA

23.00 NUNCA MÁS

STUDIO UNIVERSAL

09.05 FULLSCREEN

09.35 LA FURIA DE UNA MADRE

11.25 LAS HERMANAS PERFECTAS

13.35 OSCURO DESEO

15.30 LA FURIA DE UNA MADRE

17.20 TRIPLE X

20.00 HANNIBAL

22.45 DRAGÓN ROJO

01.25 SCREAM. GRITA ANTES DE MORIR

A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+JUEVES 22, A LAS 22.30, BOLEROS CON MIGUEL DANIEL.

+VIERNES 23, A LAS 22.30, NOCHE ROMÁNTICA CON PEDRO PAGANI; Y TANGO DANZA CON BRENDA BRANDÁN Y JONATHAN GONZÁLEZ.

+VIERNES 23, A LAS 00.30, FOLCLORE CON ROMANZA.

+SÁBADO 24, A LAS 22.30, MÚSICA DISCO DE LOS 80 CON KARIME Y ANABELLE NASSIF. INVITADA ESPECIAL: LUPE CARDOZO.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

+SÁBADO 24, A LAS 22.30, FACUNDO, EN CONCIERTO ÍNTIMO. ACOMPAÑADO POR ÁNGEL VILLARROEL (GUITARRA), CARLOS GONZÁLEZ (BAJO) Y MIGUEL STATELLO (PIANO).

LA PEÑA DEL RANCHO

(COMANDANTE CÓRDOBA 456)

+DOMINGO 25, DE 16 A 24, ROMANZA, MOSOJ ÑAUPA, LOS NÚNEZ, JOVITA SUBIRE, FERNANDITO BRANDÁN, LOS INFANTES, LOS DE ALICO, JOAQUÍN SALEGAS, WALTER CASTAÑO, ELI “LA DIOSA” Y LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO.

LA CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, CON PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.

CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)

22/06 -23/06 -16:45 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+ 16 años)

22/06 -28/06-19:20 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)

22/06 - 22:00 (Subt)

LA MOMIA (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años) 22/06 - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP) 22/06 -23/06-16:20 (cast)

SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D): COMEDIA, ACCIÓN, AVENTURA (+ 13 años)

22/06 - AL 28-06-18:10 (Cast)

BAY WATCH (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)

22/06 - 20:10 (cast ) 22:35 (Subt)

TODO TODO (2D):

DRAMA (ATP) 22/06 -23/06- 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

UN DON EXCEPCIONAL (2D):

DRAMA (+ 13 años)

22/06 - 20:25 (cast ) 22:35 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

22/06 - 23/06 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

22/06 - 20:20 (Cast) 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHÍA APTA 16 AÑOS

CASTELL. 2D 22:10 (Todos los dìas)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS CASTELL. 2D 17:50- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO CASTELLANO 2D 18:10 (Todos los dìas) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELL. 2D 17:30 -19:40- 22:40 (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

UN DON EXCEPCIONAL APTA 13 AÑOS CON RESERVA ESTRENO

SUBTITULADA 2D 20:30 - 22:50-(TODOS LOS DIAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

 
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