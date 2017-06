FÚNEBRES | 22 de Junio de 2017

22/06/2017 -

Fallecimientos

22/6/17

- Julio Argentino Gómez

- Deifila Márquez

- Bartolo Omar Ahumada

- José María Medina

- Francisco Pereyra (La Banda)

- Esther Cura

- Stella Marys Vázquez (La Banda)

Sepelios Participaciones

AHUMADA, BARTOLO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Su esposa, su hija, h/pol, nietas participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cement. Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AHUMADA, BARTOLO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Su cuñada Judith Rodríguez (Chicha), sus hijos Sandra Zerda, Juan José y sus hijos, Carlitos Orieta y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su queridda memoria.

AHUMADA, BARTOLO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Ricardo Rodríguez, su esposa Silvia Suárez, sus hijos Gabriel, Sergio, Marcelo, Ariel y Raquel, Cristian y Mony, y sobrinos nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado y ruegan oraciones en su memoria.

AHUMADA, BARTOLO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Sus amigos Raquel Garcia, Berta, José, Any, Eduardo y Magui, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su hija María Belén, su esposo Matías y su hijito Bastian, participan con profundo dolor su inesperada partida y ruegan oraciones en su querida memoria. Dios te reciba con los brazoss abiertos. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sus hermanos Baby y Tito y sus respectivas familias, te despiden rezando una oración en tu memoria.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sus primos Chuchi y Carlitos Cura con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su tía Rosa Cura de Laprida y primos Osvaldito y Marcela y respectivas familias, participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sus primos hermanos Marisa Cura y familia y Walter Osvaldo Cura y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CURA, ESTHER ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Rosa Figueroa de Zani y sus hijos Carlos y flia; José y flia; y familia de Osvaldo Zani; Bochi y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Tus hermanas del alma Rosita y Amelia Cura, es tan difícil aceptar tu inesperada partida, tu esencia estará en nuestros corazones por siempre. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su ahijada Dra, Ana Carolina Yocca y Dr. José Romaní, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restoss seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dr, Marcos Bolomo, sus hijos Matías, Carlitos, Belén y Adolfito acompañan a su hija Marisa Belén y flia. en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Luis Yocca, Amelia Cura, sus hijos Paula, Carolina y José, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. sus restoss seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio la Piedad.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. "Querida Esther, compartimos infancia, travesuras y secretos. Hoy te dormiste y nos queda el dulce recuerdo de mil anécdotas que nunca olvidaré". Patricia Ortega, Marcelo Alfaro y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Esther, ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para la familia.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d) Falleció el 19/6/17|. Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los cielos. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Abud Saad, su esposo Chiqui Azar, hijos e hijos políticos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Su esposa Mayra Lescano, hijos Sergio, Leo, Celeste, Nora, h. pol, Belén, nietos Alurito, Tiziana, hnos. Pequeña, Tito, Nena, hnos. pol. participan su fallec. Sus restos fueron inhum en cement. La Piedad. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MARQUEZ, DEIFILA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Su hijo Ricardo Daniel Santillán, h. pol. Sonia Mattera, nietos Bruno, Luciano y Daniel Alejandro, bisnieta Sofía partic. su fallec. y que sus restos fueron inhumados en el Cement. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MARQUEZ, DEIFILA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Enrique Sarquiz, su Sra. Cristina Ríos de Sarquiz participan con pesar el fallecimiento de la mamá del Ing. Daniel Santillán.

MARQUEZ, DEIFILA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y flia participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARQUEZ, DEIFILA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Directorio y empleados de la firma Crisar S.A participan con profundo pesar su fallecimiento.

MARQUEZ, DEIFILA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Ing. Ricardo A. Mattera participa el fallecimiento de la madre de su cuñado Daniel Santillán. Ruegan oraciones en su memoria.

MARQUEZ, DEIFILA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Ing. Russo José María participa el fallecimiento de la madre de su amigo Daniel Santillán. Elevan oraciones en su memoria.

MARQUEZ, DEIFILA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Su cuñada Hilda Pizzorno de Santillán, sus hijos Hilda, Bernardo, Teresita, Rolando y Osvaldo Santillán con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy querida Pila y acompañan a Dany y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARQUEZ, DEIFILA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Arq. Héctor H. Cortez, su hijo Esnuel, Matías, sus hermanos Azucena y Orlando, participan el fallecimiento de la mamá de su amigo Ing. Daniel Santillán.

MAS VDA. DE PARMA, LUCY PEPITA (q.e.p.d.) Falleció en Santa Fe el 19/6/17|. A los 89 años. Sus nietos Agustina y Gonzalo y bisnietas Solana y Alfonsina participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

MEDINA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sus hijos José Eduardo, Mirta Elisa, h.pol nietos, bisnietos y demás fliares partic. su fallec. y sus restos serán inhumados en el cement. La Piedad a las 11 hs. Casa de duelo S/V. Nº 3 P.L. Gallo 330. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MEDINA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su hija Eli, nietos Daniel, Darío, y Patricia, nietos políticos Caro, Cele, y Capu, bisnietos Juan Cruz, Jazmín, Delfina y Clarita, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

MEDINA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su hijo político Luis Eduardo Soria y su nieta Gabriela de los Milagros Soria participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Luis Eduardo Soria y flia; Néstor Orlando Soria y flia; y Silvia Susana Soria y flia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Irma Carabajal de Ferez y sus hijos: Mecha, Chochi y Gringa Ferez despiden con gran afecto a su vecino de toda la vida y acompaña a sus amigos Eli y Negri en tan dolorosos momentos. Estimado " Don Toto" que el Señor lo reciba en su Reino y goce de la paz eterna junto a su esposa y querida hija Anita. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Víctor Ferez, Eugenia Corpus, Marcelo Zanni y Mariana Elías acompañan a sus amigos: Daniel, Dario y Patricia en tan doloroso momento por la perdida de su querido abuelo "Toto". Elevan plegarias al Altisimo por su descanso eterno.

PADILLA, AMELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Sus hijos Silvia, Fernando, sus nietos Martín, Florencia, sus bisnietos Melody y Tamar, su hermana Nélida.y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio La Piedad. Cobertura Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

PADILLA, AMELIA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Dr. Carlos A. Jugo, su Sra. Juanita Morales, sus hijos María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastián y María Florencia Jugo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RICKERT DE BALL, ZULEMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Crespo, Entre Ríos el 15/6/17|. Su hijo Eduardo Daniel Ball, su hija política Norma Griselda Patterer participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

RODRÍGUEZ, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Su profesor y compañeros del Taller de Ajedrez, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Sus amigos: Pila, Kuky, Silvia, Susana y Viviana Santillán, acompañan con profundo dolor a la familia. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

SARTORE DE RIVERO, NILDA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17 en Paraná, Entre Ríos|. Juan Storni, Daniel Barchini, Germán González, Matías Leschman, Juan Manuel Ruiz y Pablo Cisneros, amigos y compañeros de Sección de Canal 7 de su hijo Adrián, acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

SARTORE DE RIVERO, NILDA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17 en Paraná Entre Ríos|. Sus consuegros Chilo Basbús, Lely Mansilla, sus cuñados Eduardo Basbús y flia, Diego Basbús y flia, Mariam Basbús y Luis Díaz, Yeny Bravo, acompañan con profundo dolor a sus hijos Adrián, Cecilia y a sus nietos Valentina y Facundo. Sus restos fueron sepultados en Paraná.

TOLOSA, YNÉS HIPÓLITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Nilda Mujica e hijos y Anita Barrere, amigas de su hija Albita participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOSA, YNÉS HIPÓLITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Hijos de Álvaro Pérez y Dalmira Chazarreta. Bochi, Betty, Nora, Mary, hijos políticos Olo, Pablo y Pepa, nietos y bisnietos; y Gringa Chazarreta participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida vecina y amiga Ynés y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

VÉLIZ, PURA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Nos encontraremos en el Paraiso. Sus nietos Romina Busto, Elva Beatriz Correa y Ricki Gutiérrez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Guampacha. Dpto. Guasayán.

Invitación a Misa

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (Tiri) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Papi querido: (Tiri) hoy cumples un mes de tu partida. Fuiste un padre ejemplar, compañero y amigo. Siempre nos diste amor y nos enseñaste los valores de la vida. Te extrañamos en cada rincón de la casa con tu sonrisa, tus consejos y tu calor de padre. Ya están mis dos ángeles juntos: mami y papi; que nos guiarán día a día nuestros caminos protegiéndonos y bendiciéndonos a lo largo de nuestras vidas. Sus hijos Héctor Emilio y Silvia Marcela, su hijo político Luis Muratore y su nieto Luis, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 21.00 hs. en el Convento Santo Domingo, al cumplirse catorce años y seis meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

GIANNONE DE BIANCO, NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17en Córdoba|. Su hijo Ing. Rodolfo Enrique Bianco y flia. invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20,30 en la iglesia Catedral al cumplirse 9 días de su fallecimiento, rogamos oraciones en su memoria.

MEDINA DE IBARRA, FRANCISCA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Mami, muñeca gracias por todo el cariño y el amor y unidad que nos brindaste, recordarte hoy duele, pero más duele tu ausencia. Por más que pasen los días no podremos olvidarte, es que te fuiste de repente y no logramos asimilar tu partida, sabemos que en el cielo estás con mi papi sentado al lado de Dios y desde allí nos protegerás a todos, pero en la tierra no te imaginas la falta que nos haces, te recordaremos en todo momento. Es un dolor muy fuerte no verte sobre todo en días muy especiales, que junto a mi papi nos des la fuerza y fortaleza para poder seguir adelante. Tus hijos: Susana, Alejandro y Marcelo, hijas políticas, Marsela y Claudia, tus adorados nietos Agustín, Machi, Aldana y Panchito, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery.

PAZ, JUAN CARLOS (Chucho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/16|. Su compañera Gringa, sus hijos Daniel, Mari, Juanca, hijos políticos, sus nietos y bisnietos, vecinos y amigos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesus del Bº Guemes, con motivo de cumplirse 1º año de su fallecimiento.

PAZ VDA. DE GÓMEZ, NÉLIDA CLEMENTINA (Doña Cleme) (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/17|. Aprendan a verme con los ojos del alma, sientan mi presencia en cada uno de sus actos, abrácenme en sus sueños, déjenme guiarlos y háblenme con la voz del corazón por siempre. Nélida Clementina Paz, sus hijos Mirtha, Silvia, Lita, Carmen, Pucky, Beby, Pequeño, Pepelo, hijos políticos, nietos y bisnietos agradecemos a los amigos y vecinos que nos acompañaron en tan doloroso momento e invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús del Bº Güemes, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

PERALTA, LUIS OSMAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/15|. Sus hijos Kuki, Tere y Roque Luis, sus nietos Walter, Ivana y Víctor, su hijo político Adán, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia La Merced, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ROJAS, ROGELIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/15|. Siempre estás presente en nuestras vidas y en nuestro corazón. Tu esposa Teresa, tu hijo Fernando, tu nieto Benjamín e hija política, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José de Belgrano, en su memoria.

SÁNCHEZ, MARÍA BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció 13/6/17|. Sus hijas Carlota y familia; Víctor y familia, Dora y familia y Mónica y familia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CÁCERES, SANDRA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Su esposo Atilio Saavedra, su hijo Leonardo Ferreyra, su hija política Nora Raquel Suárez, su nieto Lisandro y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, SANDRA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. El personal directivo docente y de maestranza de la Escuela Nº 226 Jorge W. Abalos, participan con dolor el fallecimiento de la madre política de la colega Nora Suárez. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, CARLOS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. "Vino el invierno y te llevó al encuentro de tu amada Bella". Siempre te recordaremos, como un ejemplo de padre. Sus hijos Sebastián y Pupi participan con profundo dolor su fallecimiento.

PEREYRA, CARLOS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. He peleado la excelente pelea, he corrido la carrera hasta terminar (Segundo Timot 47). Su hija Analia y su adorado nieto Jeremías participan con dolor su fallecimiento

PEREYRA, CARLOS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. "Te recordaremos siempre con tu excelente humor y con el ejemplo de entereza". Su hijo Pachacho, su esposa Rocío y su nieto Benicio participan con dolor su fallecimiento.

PEREYRA, CARLOS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sus hermanos: Elsa Pereyra y Eduardo Gallo Luzzi, sus sobrinos José María Pereyra y Alejandra Rojas participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, CARLOS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Con profundo dolor acompañan en este momento. Sus sobrinos: Miguel, Ester, Mónica, Lidia, Nancy, Néstor y sus sobrinos políticos participan su fallecimiento.

PEREYRA, CARLOS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su sobrina Silvia Cecilia Pereyra, su esposo Sergio Aranda, sus hijos Maria Gracia y Octavio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, DORIS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. "Que el Señor le dé el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Su esposo Eduardo, su hijo Jorge, su hija política Vicki y sus nietas Guadalupe y Jazmín, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, DORIS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. "El Señor te cobijará en su morada y te dará el descanso eterno". Su hijo Cristian, hija política Yesi, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, DORIS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. "Te fuiste y dejaste un dolor inmenso en tus familiares y amigos". Sus hermanos Daniel, Ariel, Carlos y Claudia, tus hermanos políticos Graciela, María, Edith y Javier, tus sobrinos participan con profundo dolor tu fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

QUIROGA, DORIS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. "No hay dudas que tu ausencia se sentirá, pero será solo una sensación porque siempre estarás con nosotros en nuestros corazones". Su hermano Carlos y sobrina política Edith y tu sobrino Gonzalo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

QUIROGA, DORIS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. El personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 226 Jorge W. Abalos, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de la colega Claudia Quiroga. Ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su esposo José y su hija Fátima, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VÁZQUEZ, STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su esposo José Aguirre, hija Fátima, nietos Josefina y Benjamín, su tía Justa Juárez participan de su fallecimiento y sus restos seran inhumados hoy 9 hs Cement. La Misericordia casa de duelo San Juan y Lavalle 230. SEPELIO SANTIAGO.

VÁZQUEZ, STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su vecina Tránsito e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

DAHER VDA. DE BATULE, ELSA (q.e.p.d.) Falleció 20/6/17|. Cuando el camino parece triste e infinito, te suplicamos Señor que vuelvas nuestros ojos adonde los cielos están llenos de promesas. Cacho, Pocho, Raúl y Sara Mastriacovo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAHER VDA. DE BATULE, ELSA (q.e.p.d.) Falleció 20/6/17|. Pedimos una oración por su alma. Las lágrimas se evaporan, las flores se marchitan, la oración la recibe Dios. (San Agustín). Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Su hermana Clara Gómez, hermano político Pacho Juárez, sobrinos Ernesto, René, Erika y Diego participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

GÓMEZ, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Sus sobrinos Ernesto Juárez y Sandra Cardozo, sobrinos nietos Elías y Lisandro participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

Invitación a Misa

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Dichosos los que como él, al ser llamados por el Altísimo, dejan tras de sí una estela imborrable de cariño. Su esposa Lita, sus hijos Doris y Jota, Alejando y Natalia, sus nietos Julio y Jalil, invitan a la misa que se oficiara en la Iglesia Ntra. Sra. de Loreto a las 20hs al cumplirse un mes de su partida a la casa del Señor.