Fotos Ingresaron a su casa para asaltarla y la golpearon

22/06/2017 -

Una mujer -residente en el Bº Rivadavia de la ciudad de Añatuya- fue víctima de una brutal golpiza al ser blanco de dos sujetos que pasadas las 21, ingresaron a una casa para apoderarse de sus pertenencias. Según contó la víctima -identificada por la policía como Alejandra Boney- se encontraba sola en su domicilio cuando desconocidos ingresaron y la tomaron por la fuerza exigiéndole que entregue el dinero que tenía. Los sujetos -que según la damnificada estaban totalmente fuera de control- la redujeron y comenzaron a revolver todas las habitaciones de la vivienda en busca de un supuesto botín que no había en ese domicilio. Temiendo por su vida la mujer trató de explicarles que no tenía gran cantidad de dinero y entregó todos sus ahorros. La reacción de Boney enfureció a los malvivientes, quien al descubrir que la plata que ellos buscaban no estaba en esa casa, le propinaron una brutal paliza y luego huyeron.