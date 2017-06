"El próximo paso debe ser combatir el comercio ilegal en la provincia"

Fotos VENTAS. En la ciudad capital, aún persisten varios tipos de comercios informales de venta de ropa usada.

22/06/2017 -

En lo que consideró como el "éxito de una gestión largamente anhelada" por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, Miguel Siufi, señaló a EL LIBERAL que la detención de Jorge Castillo -la cara más visible del complejo de la feria conocida como La Salada- "significa un paso importante y el próximo paso debe centrarse en combatir el comercio ilegal en el país y la provincia".

Si bien Castillo fue detenido en el marco de una investigación por su presunta participación dentro de una ‘asociación ilícita’ que manejaba los puestos ilegales que se montaron durante años en Lomas de Zamora (Buenos Aires), Siufi ahondó: "Esperemos que pronto impacte en nuestra comunidad. Los vendedores ilegales o informales no pagan impuestos, en su trabajo no hay aseguradoras de riesgo de trabajo, no hacen aportes impositivos provinciales, tasas municipales, no pagan Afip, por lo tanto, es una forma de competencia desleal que atenta a nuestro sector".

Remarcó que desde la Cámara de Comercio e Industria "nos ocuparemos de combatir el comercio ilegal existente en nuestra provincia, atento a que la ciudad capital, tiene un vendedor ilegal por cada 1800 habitantes, y en el caso de Las Termas de Río Hondo es mucho peor, porque tenemos un vendedor informal por cada 23 habitantes".

Dijo que tales cifras elaboradas por la Came "hacen mucho ruido, porque la gran inequidad está en que comercian muchos productos de contrabando y en otros casos, son vendedores de ropa usada, que hacen caso omiso al decreto presidencial de cuidar la salubridad pública".

Agregó que desde la cámara la propuesta desde Santiago se centrará en "trabajar con todos los organismos de contralor, llamese Municipalidad y el sector sindical, para avanzar en los controles, porque cada vendedor que se maneja en el mercado ilegal está atentando contra fuentes de trabajo", planteó Siufi, en procura de lograr el cierre de las denominadas "saladitas" que funcionan en Santiago.