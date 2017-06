Fotos En Santiago, Castillo sembró jatropha para producir biocombustible y criaba cerdos

"La Salada por su éx i - to, parece mercadería a bajo precio y le damos posibilidad a la gente a dedicarse a este negocio. Algunos utilizan ese nombre para sacar ventaja, como ya ocurre en otros lugares", supo decir Jorge Castillo a EL LIBERAL, en una entrevista que concedió en julio de 2011, cuando arribó a la provincia para encarar otros proyectos comerciales. En aquel entonces, el millonario empresario del que hoy todos hablan, se desempeñaba como presidente de la Cámara de Comercio de La Salada del partido de La Matanza (Buenos Aires), y había señalado que no tenía pensado instalar la feria en nuestra provincia. Su aclaración, se debió al fuerte rumor de que Castillo tenía pensado instalar la feria de La Salada en un predio de más de 40 hectáreas, localizado sobre la ruta 1, a unos 3 kilómetros del barrio Ampliación Primero de Mayo "No tenemos nada que ver con este proyecto y hay que tener cuidado porque ya estuvo corriendo esta misma versión en Rosario. Había personas que decían que era gente de La Salada y lo único que hicieron fue sacar plata y desaparecer, invocando ministros y políticos de turno", supo señalar el empresario a este medio. Cría de cerdos En 2011, el "Rey de La Salada" compró una decena de madres para el criadero de cerdos, ya que tenía pensado montar una red de carnicería de cerdo. El empresario montó un criadero de 2.000 madres en tierra santiagueña, con vistas a abastecer a un mercado nacional de consumidores cada vez más demandantes. Siembra de jatropha Castillo no se quedó atrás a la hora de su expansión comercial y societaria. Para tal fin, tejió lazos societarios con diversos empresarios, tal es el caso de la sociedad que hizo con el abogado y empresario Luis Souto, del estudio jurídico Souto y Asociados. Según un informe del diario Clarín de noviembre de 2012, se dedicó también a la actividad agrícola-ganadera en Santiago del Estero. En especial, a la producción de jatropha (38.000 plantas) en 4.000 hectáreas, un arbusto que proviene de la India cuyo fruto sólo sirve con fines industriales (biocombustible). La jatropha crece en zonas áridas y es ideal para la elaboración de biocombustible dado que, como no es apta para el consumo humano, no compite por precios con el maíz.

Miguel Siufi se refirió a la detención del "Rey de La Salada" "El próximo paso debe ser combatir el comercio ilegal en la provincia" En lo que consideró como el "éxito de una gestión largamente anhelada" por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, Miguel Siufi, señaló a EL LIBERAL que la detención de Jorge Castillo -la cara más visible del complejo de la feria conocida como La Salada- "significa un paso importante y el próximo paso debe centrarse en combatir el comercio ilegal en el país y la provincia". Si bien Castillo fue detenido en el marco de una investigación por su presunta participación dentro de una ‘asociación ilícita’ que manejaba los puestos ilegales que se montaron durante años en Lomas de Zamora (Buenos Aires), Siufi ahondó: "Esperemos que pronto impacte en nuestra comunidad. Los vendedores ilegales o informales no pagan impuestos, en su trabajo no hay aseguradoras de riesgo de trabajo, no hacen aportes impositivos provinciales, tasas municipales, no pagan Afip, por lo tanto, es una forma de competencia desleal que atenta a nuestro sector". Remarcó que desde la Cámara de Comercio e Industria "nos ocuparemos de combatir el comercio ilegal existente en nuestra provincia, atento a que la ciudad capital, tiene un vendedor ilegal por cada 1800 habitantes, y en el caso de Las Termas de Río Hondo es mucho peor, porque tenemos un vendedor informal por cada 23 habitantes". Dijo que tales cifras elaboradas por la Came "hacen mucho ruido, porque la gran inequidad está en que comercian muchos productos de contrabando y en otros casos, son vendedores de ropa usada, que hacen caso omiso al decreto presidencial de cuidar la salubridad pública". Agregó que desde la cámara la propuesta desde Santiago se centrará en "trabajar con todos los organismos de contralor, llamese Municipalidad y el sector sindical, para avanzar en los controles, porque cada vendedor que se maneja en el mercado ilegal está atentando contra fuentes de trabajo", planteó Siufi, en procura de lograr el cierre de las denominadas "saladitas" que funcionan en Santiago. l VENTAS. En la ciudad capital, aún persisten varios tipos de comercios informales de venta de ropa usada. El titular de la Cámara de Comercio e Industria local apostó a mancomunar los controles en las "saladitas". MIGUEL SIUFI. Abogó en combatir el mercado de contrabando de ropa. La capital tiene un vendedor ilegal por cada 1800 habitantes y Las Termas uno por cada 23 habitantes". Miguel Siufi. la soja. Tierra en Chaupi Pozo El diario Perfil dialogó en 2015 con el empresario Castillo, y aseguró que tenía inversiones en tierra santiagueña. "Tengo un solo campo sobre la margen del río Dulce. Lo compré hace diez años a 20 mil pesos. Allí planto jatropha, en estado experimental, para biodiésel. La trabajo a mano porque todavía no existen maquinarias adecuadas. Y aprovecho la cercanía al río porque necesita mucha agua. En los últimos dos años hubo mucha sequía, pero este año podría obtener 16 toneladas de jatropha por hectárea", comentó.