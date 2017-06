Germán Lux tendría todo definido para regresar a Núñez

Fotos JERARQUÍA. Germán Lux tuvo una buena temporada en La Coruña.

Después de la pésima actuación de Augusto Batalla en el partido que River Plate perdió ante Racing Club el pasado domingo, el "Muñeco" Gallardo tomó la decisión de buscar un nuevo refuerzo y estaría todo listo para el desembarco de Germán Lux.

Ante Racing, muchos de los que acudieron al Monumental lo silbaron cada vez que tocó el balón en el segundo tiempo y en las redes sociales volvió a ser blanco de cargadas e insultos. El tercero fue la gota que rebasó el vaso para los simpatizantes que entendieron que la salida de Batalla fue muy desafortunada.

El principal candidato en cubrir el arco para River es Germán Lux, surgido de las divisiones inferiores de River y con el pase en su poder tras su paso por Deportivo La Coruña ya recibió el llamado de River y estaría a punto de cerrar los detalles para su vuelta al club.

"La llegada de un arquero no es sencilla porque no podemos incorporar a ninguno que haya jugado la Libertadores y porque no sobran los de buen nivel que estén en condiciones económicas de llegar a River", indicó un dirigente de peso a La Nación.

Sin embargo, en el Millonario se apuraron, levantaron el teléfono y arreglaron todo. El elegido por el club es Lux, que se fue hace 11 años de la institución, peleado con Daniel Passarella, presidente del club por entonces.