El padre de un preso denuncia a un oficial del Penal de Varones

22/06/2017 -

El padre de un adolescente detenido en el Penal de Varones -de calle Alsina 850- denunció a un oficial de la seguridad interna del servicio penitenciario al que acusa de hostigar a su hijo, desde que el joven intentó escapar del Crease. Según consta en la denuncia que realizó Adán Herrera ante el Ministerio Público Fiscal el pasado 16 de junio recibió un llamado telefónico del Penal en el que le informaban que su hijo -condenado por robo calificado en el mes de enero del 2016- había sido trasladado a un pabellón de castigo por órdenes del oficial acusado.

"Desde que mi hijo intentó escaparse del Crease a donde tenía que recibir tratamiento para sus adicciones, el oficial le juró que su vida iba a ser un infierno en ese lugar. Mi hijo se fugó porque estaba drogado", expresó Herrera.

En su denuncia, el padre del adolescente sostuvo que a las pocas horas de ser trasladado a un "pabellón de castigo", el chico se ahorcó con el vaquero que tenía puesto. "Tengo miedo de que un día me llamen y me entreguen a mi hijo en una bolsa. Yo no pido que lo dejen libre; él cometió un delito y debe pagar; pero no quiero que en ese infierno se termine matando", finalizó.