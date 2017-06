Los nombres que tiene en carpeta Guillermo para reforzar al campeón

Fotos CALIDAD. Guido Pizarro fue dirigido por los mellizos en Lanús y ahora está en la mira de Boca nuevamente.

Boca logró una nueva estrella para sus vitrinas y esta vez, se enfoca sólo en festejar. Pero en el horizonte, el cuerpo técnico xeneize ya planea el futuro y está pensando en varios nombres para reforzar el equipo. Además, serán varios los jugadores que deben regresar al club, tras los préstamos en diferentes clubes.

Tanto el presidente como el director técnico son conscientes de que para dar batalla en el plano internacional deberán reforzar al plantel con 3 ó 4 nombres de jerarquía. Las próximas semanas serán vitales para el delineado del equipo: los futbolistas que intentarán contratar, decidir qué hacer con los 19 jugadores que retornarán a la institución y diagramar la lista de los que deberán marcharse.

Aunque Agustín Rossi terminó siendo el guardián del arco, Boca irá nuevamente en búsqueda de un portero. Agustín Marchesín, tras su llegada al América de México hace unos meses, parece ser una quimera pese a ser el gran anhelo del DT. Ante este cuadro de situación asoma el nombre de Franco Armani, figura de Atlético Nacional y recomendado por Óscar Córdoba (multicampeón con Carlos Bianchi).

Vale recordar que Axel Werner debe regresar a Atlético Madrid y que Guillermo Sara viene de una larga inactividad debido a una lesión en su hombro derecho.

Por supuesto, la defensa será una zona a reforzar. Paolo Goltz es la gran debilidad. La institución irá nuevamente a la carga por él, sabiendo que Miguel Herrera, flamante entrenador del América, no pondrá grandes trabas para liberarlo. Gustavo Gómez, otro ex Lanús, también figura en el radar; aunque el Milan no estaría interesado por el momento en cederlo a préstamo. Además, se encuentran negociando con Rosario Central para lograr el desembarco de Javier Pinola.

Ante la salida de Rodrigo Bentancur y la lesión de Sebastián Pérez (se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda), vuelve a sonar Guido Pizarro. El "Conde", de 27 años, es figura en Tigres de México, pero le seduce la posibilidad de calzarse la camiseta del Xeneize. La dirigencia está dispuesta a pagar los 6 millones de dólares que cuesta su cláusula de rescisión.

Con el "Mudo" Vázquez muy complicado, sumado a que Emanuel Reynoso -el joven volante de Talleres de Córdoba- no termina de convencer debido a sus problemas extrafutbolísticos, el campeón del fútbol argentino hará un intento por Maximiliano Moralez, hoy en el New York City de la Major League Soccer.

Angelici y Guillermo también deberán definir qué harán con Ricardo Centurión: buscar una prolongación de su vínculo o que retorne a San Pablo.

Los que deben regresar son Andrés Chávez (no continuará en San Pablo y su futuro parece estar ligado a lo que suceda con Ricardo Centurión. Si llega una oferta que convenza al club será vendido), Andrés Cubas (Pescara estuvo seis meses, descendió y no tuvo casi oportunidades de mostrarse. Si se queda, será para ser el suplente de Wilmar Barrios), Nicolás Colazo, Leandro Marín y Gonzalo Castellani, Agustín Bouzat, Tomás Pochettino y Christian Moreno, Franco Cristaldo y Guido Vadalá.