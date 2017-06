Seguirá preso conductor que mató a dos docentes y al empleado judicial

Fotos TRAGEDIA. Las víctimas se dirigían desde Añatuya a ciudad capital.

Hugo Alejandro Durán, el chofer del automóvil Peugeot 208 que el pasado sábado 3 de junio chocó contra un Chevrolet Corsa donde murieron tres personas, seguirá detenido por orden de la jueza de Control y Garantías.

El imputado -de 26 años residente en Fernández- está acusado de homicidio culposo en accidente de tránsito agravado, quedó detenido en horas del mediodía del sábado por orden de la Justicia de turno.

La fiscalía -a través del Dr. Hugo Herrera- realizó una serie de medidas, entre ellas el análisis de sangre para establecer si Durán conducía alcoholizado. Además de las pericas de criminalística en los rodados y en el lugar de la tragedia.

Según se supo los resultaron del dosaje informaron que el acusado presentaba 0.60 grados de alcohol en sangre, lo que complica su situación. A través de la audiencia, el representante del Ministerio Público reveló que además resta someter a Durán a pericias psiquiátricas y psicológicas.

Por su parte la querella, representantes de las víctimas: Ramón Salvatierra; Claudia Gómez y Rina Cuellar, además de sumarse a los dichos del fiscal solicitaron que el imputado sea sometido a un examen toxicológico.

Mientras que el abogado defensor del acusado pidió que sea excarcelado aduciendo que no existen peligros procesales, ya que su cliente no puede interferir en las evidencias que restan producir y que además no existe peligro de fuga ya que tiene arraigo en la ciudad de Fernández.

La jueza de Control y Garantías -Dra. Roxana Menini- escuchó las posturas de cada una de las partes e hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó que Durán siga detenido por 15 días más.