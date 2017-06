Fotos ENTREVISTA. La damnificada relató a EL LIBERAL el infierno que le tocó vivir.

La víctima del asalto dialogó con EL LIBERAL y contó en primera persona el calvario que le tocó vivir en su propia casa.

María Cristina Pérez, dueña de una casa de repuestos ubicada en la calle 25 de Mayo en el barrio Belgrano de Quimili, relató con detalle el infierno que tuvo que soportar ayer en horas de la madrugada.

"‘Lo único que les pedí, es que no me hicieran daño, entraron encapuchados con un revólver me apuntaron en la cabeza y me dijeron, dame la plata, nos mandaron...", comenzó explicando la damnificada.

"Llévense todo lo que quieran, ahí está toda la plata, pero no me hagan daño... les dije, luego me maniataron, me amordazaron y durante dos horas revolvieron toda la casa y el negocio", remarcó.

Angustia

Según la comerciante, los ladrones se llevaron todo el dinero en efectivo que encontraron, aunque también algunos cheques y unas pulseras de oro.

"Venimos a buscar 320.000, a nosotros nos mandaron, danos la plata que falta..." dijeron los malvivientes según la mujer, lo que les llamó la atención a los investigadores.

"Yo lo único que hacía era rezar, pedirle a Dios, a mi marido y a mis viejos que están en el cielo, que me ayuden, que se vayan", finalizó Pérez.

La causa es investigada por la Policía de Quimilí y la Unidad Fiscal de Capital.