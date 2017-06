Prosigue el Torneo de Ascenso

22/06/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cinco partidos del Torneo Amateur de Ascenso, que organiza la NBA Santiagueña.

El programa es el siguiente: en Judiciales, Judiciales vs. Lo de Jason Bar (Ruiz y Chejolán); en Coronel Borges, Borges B vs. Huaico Hondo A (Jorge y Pavón); en Huracán, Despensa Lauty vs. Estudiantes Terciarios (Gerez y Torres); en Moreno BBC, Armonía Básquet vs. El Faro Repuestos BBC (C. Regatuso y Campos); en Polideportivo Nº 2, ISJG Básquet vs. Indumentaria Rafa (Bucci y Cheín).