Dujovne aseguró que las reformas económicas iniciadas son irreversible

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo tras la decisión de Morgan Stanley de postergar la recalificación de la Argentina como "mercado emergente", que lo importante es que el país "está transitando un proceso de reformas irreversibles y debemos tener paciencia y aceptar el índice de las calificadoras que han decidido esperar un año mas".

Durante un contacto con la prensa en Posadas, Misiones, el ministro Dujovne relativizó la decisión de Morgan Stanley y agregó: "Lo importante es que la Argentina está transitando un proceso de reformas irreversibles y debemos tener paciencia y aceptar el índice de las calificadoras que han decidido esperar un año más".

En ese marco, el ministro defendió la colocación de deuda a un plazo de 100 años concretada el lunes, al asegurar que "visualizamos una oportunidad del mercado y no quisimos desaprovecharla".

"Nuestro país coloca deuda a seis meses, a un año o a 20 años y esta vez se dio una oportunidad de mercado como lo han hecho otros países como Dinamarca, México o Suecia", comparó y ratificó que "la tasa acordada fue del 7,8, similar al interés que vienen pagando la Argentina y otros países avanzados desde hace algunos años", subrayó Dujovne.

Baja de acciones

Por su parte, economistas y especialistas del sector financiero advirtieron que el mercado ya había dado por descontada la recalificación y que la decisión de postergarla de Morgan Stanley terminó siendo "sorpresiva" y disparó una caída de las acciones, que hoy bajaron más del 4%, mientras que el dólar alcanzó un techo de 16,70 pesos y recortó subas para terminar en un nuevo récord de 16,53 pesos.

"El mercado había descontado que esa recategorización habría de ocurrir, así que no sorprende que haya caída de precios de acciones con la noticia de que eso no va a ocurrir. Me da la impresión de que hay un proceso de espera de parte de los analistas que deciden estas calificaciones, para ver si los cambios en la economía se van a consolidar en los próximos trimestres o va a haber algún problema", dijo a Télam el economista jefe de la Fundación Mediterránea-Ieral, Jorge Vasconcelos.

Calificación

El martes, el banco de inversión Morgan Stanley decidió que la Argentina seguirá dentro de la categoría de "mercado de frontera" a pesar de que reconoció los cambios implementados por el país "desde diciembre de 2015 cuando el Banco Central Argentino abolió las restricciones cambiarias y los controles de capital que habían estado en vigor en los últimos años".

La expectativa local e internacional estaba puesta en la posibilidad de ingreso de flujos provenientes de fondos internacionales que pueden invertir en posiciones de países emergentes y, que por un cuidado de calidad de las inversiones, dejan de lado los mercados de frontera.