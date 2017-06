Ortega, sobre la relación con Tinelli: "Estuve dolido"

22/06/2017 -

Luego de que "El Marginal" se llevara el Martín Fierro de Oro, el productor de la serie de Underground, Sebastián Ortega(43), habló de todo: los premios, la televisión actual y su relación con Adrián Suar (49) y con Marcelo Tinelli (57).

El hijo de "Palito" dijo en "Intrusos" que en la ceremonia realizada el domingo pasado no se cruzó con Tinelli: "La pasé bien, con Guillermina (Valdés) sí nos saludamos, pero habíamos hablado tres horas antes por cosas de los chicos y el colegio. Pasaron cinco años y pasó de moda eso", bromeó.

El productor contó que en un momento sí estuvo mal por el tema: "Hoy estamos con tantos proyectos que el rencor sólo tira para abajo y bloquea. Estoy en plan de disfrutar del presente y dejar las cosas del pasado. Estuve enojado y dolido, pero ya pasó. Tengo más de lo que alguna vez soñé, las cosas buenas las vivo con intensidad y trato de aferrarme a eso".

Apenas se conoció que su ex mujer, Guillermina, estaba en pareja con Marcelo Tinelli, él no estuvo bien: "No me gusta hablar de mi vida. Me sentí muy expuesto y me enfoqué en el trabajo, fue la mejor salida que pude encontrar: el trabajo, mis hijos, la familia, mi novia".

Ortega se mostró feliz con los premios que ganó El Marginal: "Pensé, si me puse un traje y fui a otros premios afuera, ¿cómo no lo voy a hacer en mi país?".

Producciones

Su producto fue muy particular: "Creo que en Telefé no podría hacerlo, El Trece tiene su productora cautiva que es Pol-Ka, entonces las productoras independientes quedamos entre Telefé, TV Pública y América, porque el Nueve no está haciendo", dijo y explicó que de acuerdo con su experiencia, es imposible entrar al canal de Constitución.

Ante la pregunta sobre si le gustaban las ficciones de Pol-Ka, respondió: "Sí, algunas más que otras. A lo largo de los años demostraron que trabajan muy bien, Adrián es un buen productor".

Casualmente, hace unos días habló con Suar: "Me llamó y charlamos de la televisión, de Toto (el hijo de su colega que trabajará en Fanny la fan)".