Luis Ventura, agradecido con Santiago del Estero

22/06/2017 -

Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), está agradecido con los santiagueños, particularmente con Las Termas, ciudad donde, por cuarta vez, el próximo 29 de julio, en el Hotel Amerian Carlos V, se realizará la entrega de los premios Martín Fierro Federal.

"Ante todo, agradezco a todo el pueblo santiagueño, puntualmente a Las Termas de Río Hondo, por seguir confiando en Aptra y también en los Martín Fierro", destacó el periodista en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

"Las expectativas que tengo son las mejores porque siempre nos han atendido de primera", remarcó.

-¿En qué etapa está la organización del Martín Fierro Federal?

-Mañana (por hoy), vamos a tener una reunión en Aptra para tener el detalle fino de lo que va a ser los Federales. Termino de salir de una fiesta para 550 personas (el Martín Fierro a la TV 2017). Estuve prácticamente devastado. Me tomé mi distancia para tener un pequeño respiro para luego meterme en lo que será la gran fiesta de Las Termas. Sé que mis compañeros y que, a partir de mañana (por hoy), yo me voy a estar empapando. Sé que hay gente que votó, que presentó sus trabajos y que, seguramente, vamos a seguir recibiendo en estos días.

-¿Cómo vive el hecho de que, a partir de su presidencia en Aptra, se haya dado más participación al interior?

-Es lo que promuevo siempre, la participación federal, una mirada netamente nacional. Antes, la denominación era Martín Fierro del Interior. Yo le cambié lo del Interior por Federal, porque no me gustaba la palabra. Era marcar una diferencia entre los de Capital y los de Provincia. Cuando fuí director de la revista Paparazzi movilicé otro tipos de emprendimientos y siempre consideré el tema de provincias. Ahora que estoy en Aptra y manejo la entrega de los Martín Fierro, elijo que el Federal sea potenciado.

-¿Cómo analiza las producciones realizadas a nivel federal?

-Veo de un gran crecimiento y que muchas veces no tienen presencia nacional y que, a través del Martín Fierro, de una u otra manera, está empezando a ser difundido. Es una manera de que los argentinos sepan lo que pasa en el otro polo del mapa nacional.

-¿Cuántas veces tiene que luchar contra los molinos de viento para hacer realidad sus sueños?

-Creo que soy un pequeño Quijote del mundo de las comunicaciones. Seguiré peleando hasta el último de mis días vivo, porque es un convencimiento y algo que llevo adentro mío. Cambiar mi manera, después de los 60 años, me parece que va a ser imposible. No me van a cambiar ahora no me van a cambiar en lo que me resta.

-¿Qué le permite a usted esa lucha por sus convicciones?

-Eso me permite recibir permanentemente el cariño de la gente, más allá de los adversarios, de los rivales que pudiera llegar a tener en lo que es mi concepción del manejo del premio Martín Fierro. Sé que tengo enemigos, que mucha gente no se banca de que nos vaya tan bien. Esto genera de que mucha gente que dentro del poder pretende o apoderarse del premio Martín Fierro y de Aptra para cambiar el criterio y manejarlo en favor de un poder puntual. Mientras esté yo al frente de Aptra esto va a seguir de la misma manera y con el mismo derrotero.

-Trabajar, trabajar y trabajar es lo que uno conoce de su trayectoria. ¿Qué sucedería si un día baja los brazos?

-Yo trabajo sin mirar para atrás. Cuando yo asumí esta gestión (al frente de Aptra) yo dije que iba a desdoblar el Martín Fierro de Radio y Televisión en el premio que se hace de apertura de cada temporada. También dije que iba a instalar los premios federales independientemente de los Regionales, porque ya hay regiones de la Argentina que me están pidiendo que también se premie de manera más localista, como por ejemplo ya me solicitaron que para el 2018 armar un premio Patagónico, en la región de la Patagonia. Vamos por eso. Esto lo hago sin mirar para atrás. Me tengo que adecuar a lo que son los tiempos modernos y con las herramientas con que me manejo. Muchas veces, darles vida a los proyectos y hacer caminar un dinosaurio, muchas veces, es difícil.

-¿Qué hayan estado las grandes figuras en esta última entrega de los premios Martín Fierro, habla de que ha sacado adelante ese dinosaurio y lo está modernizando?

-Sí, a pesar de algunas críticas tendenciosas y maliciosas hemos llevado adelante un Martín Fierro realmente ejemplar. No creo que se le pueda señalar a Aptra ni al Martín Fierro ningún tipo de reclamo, de postura negativa. Esta fiesta, que está en el orden de los cinco millones de pesos, ha sido maravillosa y todavía le siguen poniendo piedras en el camino.