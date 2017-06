El "Kun" se fue de vacaciones sin su hijo y estalló Gianinna

22/06/2017 -

Aunque Sergio "Kun" Agüero y Gianinna Maradona se separaron en 2013, siempre estarán unidos por el hijo que tienen en común, Benjamín. Sin embargo, su relación es cada vez está más tensa y ella le dedicó duros mensajes en Twitter. ¿Qué fue lo que sucedió? Una vez finalizada la temporada futbolística en Europa, el delantero del Manchester City se fue de vacaciones con su actual pareja, Karina "La Princesita" Tejeda, y no se llevó a su hijo con él. Según se deduce de los mensajes que publicó en la red social la hija de Diego Maradona, Agüero le habría dicho que se trataba de un viaje de pareja. En las redes sociales aparecieron fotos y videos publicados por los fans de "La Princesita" en donde se los ve a al "Kun" y la cantante acompañados por un grupo grande de gente. Incluso, viajaron con Sol, la hija de la cantante -fruto de su relación con El Polaco-. Esta situación provocó la furia de Gianinna, que escribió: "Me da mucha pena que teniendo tanta gente alrededor no tengas uno que te diga que lo primero es tu hijo". Incluso, previamente, publicó un mensaje dirigido a su hermana, Dalma: "¿Cuánto podía pasar para que haga lo que hizo hoy el ‘amigo de vacaciones’?"

En ningún momento mencionó a su ex pareja, pero a raíz de un intercambio de mensajes con sus seguidores, se deduce que la bronca nació como consecuencia del viaje del futbolista con su actual pareja y la hija de ella.

"Pensé que era un viaje romántico de novios y me había recopado que no viaje (Benjamín) pero no, ¡viajaron chicos!", manifestó.

Relación

La relación entre Gianinna Maradona y Sergio "Kun" Agüero, padres del pequeño Benjamín, no es la mejor.

Los ejemplos sobran: en el Mundial de Brasil 2014 la hija del "Diez" se peleó con la familia de su ex públicamente y meses atrás mantuvo un fuerte enfrentamiento con Karina, actual del "Kun", y la hermana de Agüero por una supuesta broma en redes a su hijo.